E. Heger: Agrominister S. Vlčan má stále moju dôveru

Bratislava 2. marca (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) má stále dôveru premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Predseda vlády to uviedol na brífingu po stredajšom rokovaní kabinetu.



"Pán Vlčan má moju podporu. Myslím si, že jednotlivé veci sa snaží komunikovať. A to je pre mňa dôležité, aby bol akýkoľvek tieň podozrenia vysvetlený. Zatiaľ z informácií, ktoré mám, veci vysvetlil. Pre mňa ten étos protikorupčnej vlády nie je len nejaké pozlátko. Toto je cesta, ktorej ja verím, že musíme (protikorupčnou vládou) byť, preto sme aj orgánom činným v trestnom konaní rozviazali ruky na začiatku volebného obdobia. Nemôžu tu byť rovní a rovnejší," priblížil.



Transparentnosť je podľa neho niečo, čo musí byť na najvyššej úrovni. "Samozrejme sa tomu na Slovensku učíme. Toto sú hodnoty, ktoré budem presadzovať aj medzi svojimi ministrami, a ktorí sa podľa toho musia správať. Pán Vlčan má teda zatiaľ moju dôveru. Nenašiel som nič také, prečo by som mu dôverovať nemal," podčiarkol Heger.



Predseda OĽANO a minister financií Igor Matovič vidí u Vlčana viacero "komunikačných prešľapov" pri rôznych kauzách v agrorezorte. "Vidím skôr v jeho rezorte viacero komunikačných prešľapov. Z mojej strany je to však také nemiestne, aby som ho kritizoval, lebo ja som tých komunikačných prešľapov urobil omnoho viac," dodal Matovič na otázku, či má Vlčan stále jeho dôveru.