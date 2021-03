E. Heger: Dobré rozhodnutia potrebujú aj dobrý čas diskusií

Bratislava 24. marca (TASR) - Ak chcete na najvyššej úrovni ľudí, ktorí zodpovedajú za chod štátu, tak je dôležité, aby tí hlavní aktéri mali priestor na rozhodnutie. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister financií Eduard Heger (OĽANO), ktorý je dočasne poverený aj vedením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Dobré rozhodnutia podľa neho potrebujú aj dobrý čas diskusií.



Na otázku, kedy a či bude novým premiérom, neodpovedal. Podľa Hegera by sa aktéri diskusií nikde nemali unáhliť, pretože je dôležité zabezpečiť správny chod štátu. Teší ho, že na ministerstve financií a aj na ministerstve zdravotníctva, ktoré dočasne vedie, intenzívne pracujú.



Podľa Hegera sa dobré rozhodnutie urobí vtedy, keď je dobre pripravené. Ako tvrdí, sú dve roviny - politická rovina a chod štátu. "Všetky ministerstvá, ktoré sú dôležité práve pre pandémiu, pracujú na plné obrátky," povedal Heger.



Matovičova vláda je v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú, volajú po rekonštrukcii vládneho kabinetu. Premiér v nedeľu (21. 3.) pripustil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Podmienkou je odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z vlády, odstúpenie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej i podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (obaja Za ľudí) z funkcií, ako aj odchod šéfky parlamentného zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS).



Prezidentka v utorok (23. 3.) vyhlásila, že je nevyhnutné, aby premiér Matovič svojou demisiou umožnil uzavrieť dohodu koaličných partnerov na rekonštrukcii vlády. Skonštatovala, že čas vládnej kríze nepomohol a ďalej sa prehlbuje. Upozornila tiež, že vláda je orgánom verejnej moci a poukázala na stále trvajúcu pandémiu nového koronavírusu na Slovensku.



Zo súčasného vládneho kabinetu už odišli Marek Krajčí (OĽANO), ktorý viedol rezort zdravotníctva, Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý bol ministrom práce, Sulík aj Kolíková. SaS a Za ľudí hovoria, že podmienky na rekonštrukciu vlády už splnili. Liberáli trvajú na odchode Matoviča z vlády do stredy, inak odídu z koalície. Za ľudí trvá na zotrvaní v štvorkoalícii. Šéf Sme rodina Boris Kollár pripustil predčasné voľby, ak sa krízu nepodarí vyriešiť do konca budúceho týždňa.