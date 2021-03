E. Heger: Dovolenky v zahraničí by nemali byť dovolené

Bratislava 17. marca (TASR) – Cestovanie do zahraničia s cieľom rekreácie by Slovákom nemalo byť po novom povolené. V stredu o tom informoval minister financií Eduard Heger (OĽANO), dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR.



Ide o jedno z vládnych opatrení, ktoré má podľa Hegera zamedziť neférovosti, keďže aktuálne nie je možné nedôvodne cestovať medzi okresmi.



Na otázky, odkedy má toto opatrenie platiť, odkázal minister, dočasne poverený vedením rezortu zdravotníctva, na podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého.



Vláda v stredu rozhodla o predĺžení núdzového stavu. Do piatka (19. 3.) platí núdzový stav, ktorého predĺženie o 40 dní schválil kabinet 8. februára. Národná rada SR ho podľa možnosti novelizovaného zákona odsúhlasila 26. februára.







Aj v prípade stredajšieho rozhodnutia vlády musí prísť do 20 dní k odobreniu parlamentom. Tento systém má byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.