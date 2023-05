E. Heger nastúpi do parlamentu, mená nových ministrov zatiaľ nepozná

Bratislava 8. mája (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger zatiaľ nepozná mená nových ministrov, ktorí budú pôsobiť v úradníckej vláde. Po vymenovaní novej vlády zasadne Heger do parlamentu. Z postu poslanca tak odíde Sebastián Kozarec (OĽANO). Uviedol to v pondelok pre médiá.



"Pripravíme všetko na čo najplynulejší prechod a odovzdanie vlády novým ľuďom, ktorí budú čeliť ťažkým výzvam. Tomu sa budeme venovať celý tento týždeň. Koordinujem sa s pani prezidentkou," povedal končiaci predseda vlády. Poznamenal, že jeho kabinet bude do vymenovania úradníckej vlády normálne fungovať.



Ani dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj nevie, kto bude jeho nástupcom. "Prajem si, aby na ministerstvo nastúpil racionálny a kvalitný odborník," podotkol. Mnohé veci, ktoré sa podľa neho na rezorte vliekli, odovzdajú novému ministrovi neukončené. Ide napríklad o sanáciu vrakunskej skládky. "Čo sa bude dať, to pouzatváram," tvrdí.



Budaj sa taktiež vracia do parlamentu, odkiaľ odíde poslanec Vojtech Tóth (OĽANO). Nevidí tiež dôvod, prečo by vláde odborníkov nemal vysloviť dôveru.



Dočasne poverený šéf rezortu obrany Jaroslav Naď si myslí, že rozhodnutie vymenovať úradnícku vládu bolo nevyhnutné. "Bol by som radšej, ak by sa to urobilo rýchlejšie a nie až na budúci týždeň, ale rozumiem, že ešte nie sú pripravení všetci členovia budúcej úradníckej vlády," uviedol.



Naď tiež vie, kto bude jeho nástupcom. Považuje to za dobrý výber, meno však konkretizoval nechcel. "Je to človek z môjho najužšieho tímu a človek, ktorého som ja priniesol na ministerstvo obrany. Považujem ho za veľmi dobrého odborníka," priblížil. Naď deklaruje, že pripraví na rezorte všetko tak, aby jeho odovzdanie bolo kontinuálne. Novému ministrovi chce byť nápomocný najmä v súvislosti so zahraničnými vzťahmi.



Kabinet Eduarda Hegera, ktorý od decembra minulého roka nemá dôveru Národnej rady SR a vládol pod dohľadom prezidentky, definitívne končí po kauze dotácie pre rodinnú firmu ministra Samuela Vlčana. Nastúpi vláda odborníkov na čele s viceguvernérom Národnej banky Slovenska Ľudovítom Ódorom. Hlava štátu ju vymenuje v týždni, ktorý sa začne 15. mája.