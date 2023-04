E. Heger nevidí u demokratických strán vôľu spájať sa

Bratislava 12. apríla (TASR) - Líder mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger nevidí u demokratických strán vôľu spájať sa pred parlamentnými voľbami. Stavili podľa neho na vlastný úspech. Považuje za dôležité, aby ani na spektre demokratických strán nedošlo k prepadávaniu hlasov voličov.



"Dnes vidieť, že viaceré strany akoby kalkulujú, snažia sa z toho vytĺcť maximum. Ešte do konca mája je čas a priestor na to. Ja na to nevidím žiaden dôvod, pretože ak nám záleží na Slovensku, nebudem sa snažiť z toho vytĺkať maximum pre seba, ale pozerám sa na to, čo môžem ponúknuť občanom SR," uviedol Heger. Aktuálne nevidí ochotu na spájanie sa. Podotkol, že viaceré strany hovoria, že do volieb pôjdu samostatne.



V reakcii na to, že SNS a Život - Národná strana pôjdu do volieb spoločne, podotkol, že práve toto spektrum strán sa spája. Spájanie má podľa neho zabrániť prepadávaniu hlasov občanov. "Je to pre nás silné memento. Demokratické spektrum strán musí robiť to isté," apeloval.







Strana Demokrati vznikla po tom, ako Heger odišiel z OĽANO a spojil sa so stranou Miroslava Kollára Spolu. Pôvodne sa strana Spolu mala spojiť s Modrými okolo Mikuláša Dzurindu, k čomu napokon nedošlo.



Heger mal o prípadnom spoločnom postupe hovoriť napríklad aj s mimoparlamentným KDH, ktoré mu ponúkalo ešte začiatkom roka druhé miesto na kandidátke.



Rokoval aj s Jurajom Šeligom a Janou Žitňanskou, ktorí nedávno odišli zo strany Za ľudí. Šeliga uviedol, že o svojej politickej budúcnosti rokuje s Hegerom aj lídrom KDH Milanom Majerským. Zmysel vidí v spoločnej kandidátke Demokratov a KDH. Hnutie už povedalo, že ide do volieb samostatne.