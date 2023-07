E. Heger: Obe mimoriadne schôdze boli zbytočné, je to kampaň Smeru-SD

Bratislava 21. júla (TASR) - Obe piatkové mimoriadne schôdze Národnej rady (NR) SR k samosprávam a polícii boli zbytočné, vyvolávajú chaos a sú kampaňou Smeru-SD. Vyhlásil to nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger potom, ako sa ani jedno z rokovaní nepodarilo otvoriť.



"Obidve tieto schôdze prinášajú omnoho väčší chaos do spoločnosti," podotkol Heger. Smer-SD si mal podľa neho radšej zvolať tlačové konferencie a nemusel do svojej kampane zapájať poslancov parlamentu za štátne peniaze.



Heger tvrdí, že peniaze v rozpočte na dofinancovanie samospráv sú a mali byť čo najskôr vyplatené. Mrzí ho, že premiér Ľudovít Ódor otáľa. Skutočný problém však vidí v nekrytých výdavkoch, ktoré spôsobili populistickí poslanci návrhmi bez krytia v štátnom rozpočte.



Čo sa týka kauzy okolo policajného prezidenta Štefana Hamrana a exministra vnútra Ivana Šimka, podľa Hegera ju líder Smeru-SD Robert Fico zneužíva na vlastné "očistenie". "Fico je líder kandidátky trestne stíhaných ľudí. Riešia hrozbu pre seba, sú obvinení a vedia, že o nich vypovedajú ich bývalí kolegovia a nominanti strany Smer-SD," podotkol s tým, že chaos okolo kauzy Smer-SD využíva na diskreditáciu polície.