Heger: OĽANO čaká na vstup do Európskej ľudovej strany

Brusel/Rotterdam/Bratislava 1. júna (TASR) - Hnutie OĽANO čaká na rozhodnutie Európskej ľudovej strany (EPP) o jeho členstve u ľudovcov. Pre TASR to v utorok potvrdil predseda vlády SR Eduard Heger po skončení sa samitu EÚ v Bruseli a pred odchodom do Rotterdamu na snem EPP.



OĽANO ešte nie je riadnym členom EPP a na snem ľudovcov išiel Heger v pozícii hosťa. "Čaká sa na rozhodnutie rodiny EPP, ktoré by malo nastať v priebehu najbližších týždňov alebo mesiacov," uviedol. Rokovaniami s vedením EPP bol poverený europoslanec Peter Pollák.



Heger sa ako hosť pravidelne zúčastňuje na samitoch EPP, ktoré sa konajú pred každým samitom EÚ. Na otázku TASR, či sa pozná s novým šéfom EPP Manfredom Weberom, uviedol, že sa poznajú a vedú "korektnú komunikáciu".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)