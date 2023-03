E. Heger oslovil J. Budaja s návrhmi o postupe do predčasných volieb

Bratislava 1. marca (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) oslovil dočasne povereného šéfa envirorezortu Jána Budaja s návrhmi o postupe do predčasných volieb. Budaj sa k tomu chce verejne vyjadriť na budúci týždeň. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.



Heger má podľa Budaja potenciál na vytvorenie skupiny strán, ktoré zastavia návrat Roberta Fica (Smer-SD). "Eduard Heger je konsenzuálny človek, ktorý vie spájať a vytvárať dohody," poznamenal Budaj s tým, že premiér ho o svojich plánoch informuje. Septembrové predčasné voľby označil za kľúčové, podľa neho rozhodnú o tom, či Slovensko bude právnym štátom.







Debaty o politickom projekte vedie spolu s Hegerom dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), ktorý hovorí, že v diskusiách sú na dobrej ceste. "Cieľom je, aby sme voličovi ponúkli dobrú alternatívu, ktorú bude môcť voliť umiernený pravicový volič," povedal novinárom po stredajšom rokovaní vlády.



S Hegerom rokoval v utorok (28. 2.) šéf mimoparlamentnej Modrej koalície Miroslav Kollár, s ktorým ohlásil spoločný postup expremiér Mikuláš Dzurinda. Zaviazali sa k zlučovaciemu snemu. Modrá koalícia vznikla premenovaním mimoparlamentnej strany Spolu. Dzurinda v utorok vyhlásil, že Spolu nie je schopná snem zorganizovať, a preto sa Modrí vracajú k pôvodným aktivitám.



Naďa prekvapil krok Dzurindu. "Mikuláš Dzurinda pre mňa nikdy žiaden problém nebol. Prekvapilo ma trošku jeho rozhodnutie, verím, že bude ešte zvrátené," reagoval Naď. "Cieľom je spájať sa, a nie odchádzať," dodal. Nedorozumenie podľa Naďa nebolo o tom, kto má byť lídrom. "Nikto na žiadnom rokovaní nespochybnil Hegera ako lídra," dodal.



Rokovania o spolupráci vedie aj strana Za ľudí. Jej šéfka Veronika Remišová novinárom povedala, že rokujú so všetkými relevantnými partnermi. V rokovaniach o spolupráci je pre stranu dôležitá dôvera a spoločné hodnoty.