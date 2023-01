E. Heger: Pokúsim sa o to, aby Slovensko predčasné voľby nečakali

Bratislava 8. januára (TASR) – Dočasne poverený premiér SR Eduard Heger (OĽANO) sa pokúsi o to, aby Slovensko tento rok predčasné voľby nečakali. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podľa neho je nezmyslom vystaviť krajinu v tomto čase takémuto riziku.



"Pokúsim sa o to, aby nečakali. Je nezmysel vystaviť Slovensko takémuto riziku. V žiadnom prípade sa nevzdávame, sme vo funkciách a intenzívne pracujeme," skonštatoval Heger.



Na margo vyjadrení predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý má s Hegerom rokovať, ale o žiadnej 76-ke nevie, poznamenal, že je to jeho úloha, o ktorú sa musí postarať. "Mnohé rokovania prebiehali aj medzi sviatkami," zopakoval Heger s tým, že sa stretával s politickými partnermi a snaží sa 76 hlasov získať. Dôležitá je v tomto smere podľa neho aj strana SaS. "Sedemsediatšestka môže byť východiskom, kedy vieme stabilne pôsobiť ďalej," podotkol.



Nevidí problém v tom, aby v parlamente prebiehala diskusia o zmene Ústavy SR a predčasných voľbách. Tá podľa neho môže a bude ďalej prebiehať, jednotlivé strany by k tejto téme mali zaujať stanovisko. Januárové referendum označil za referendum Roberta Fica na zabezpečenie svojej beztrestnosti a návratu k moci.



Heger zároveň vyjadril presvedčenie, že v súčasnosti je potrebné zabezpečiť stabilitu z hľadiska zvládnutia energetickej krízy. Výzvami pre krajinu na najbližšie obdobie bude podľa neho implementácia rozpočtu a reforiem.



Heger sa v diskusnej relácii zhodol s premiérom ČR Petrom Fialom, že riešením konfliktu na Ukrajine je jej víťazstvo. V súvislosti s obnovením kontrol na hraniciach to podľa Fialu nikto v Čechách nevnímal ako krok proti Slovensku, ale ako krok proti nelegálnej migrácii, hoci na Slovensku to bolo podľa neho interpretované inak. Podotkol, že "postupne smerujeme k tomu, aby bola hranica otvorená".