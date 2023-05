E. Heger považuje za nezmysel pokúšať sa o skorší termín volieb

Bratislava 7. mája (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger považuje úvahy o skoršom termíne predčasných parlamentných volieb za nezmysel. Septembrový termín volieb označil za "umenie možného", rozhodli o ňom podľa neho poslanci Národnej rady (NR) SR. Šéf Smeru-SD Robert Fico žiada termín volieb začiatkom júla.



"Teraz navrhuje ďalší nezmysel, pošliapať po ústave, po dlhoročných zvykoch, ktoré sú tu," reagoval Heger na návrhy Fica dosiahnuť v parlamente zmenami zákonov skorší termín volieb. Podľa Hegera to robí len preto, aby sa čo najrýchlejšie dostal k moci. "Určite nebudem pošliapavať ústavu a hrať sa s lehotami, ako by to nič neznamenalo," povedal Heger novinárom po nedeľnom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.



Smer-SD chce, aby úradnícka vláda okamžite po vymenovaní v skrátenom legislatívnom konaní predložila do NR SR návrh na konanie parlamentných volieb už 1. alebo 8. júla. Fico navrhol, aby vláda predložila aj návrhy zmien zákonov upravujúcich lehoty a podmienky dôležité pre konanie parlamentných volieb v júlovom termíne. V tomto prípade je ochotný podporiť úradnícku vládu v parlamente. V súvislosti s návrhom na skorší termín volieb inicioval Smer-SD mimoriadnu schôdzu parlamentu. Predčasné voľby sú naplánované na 30. septembra.