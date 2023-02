E. Heger: Poverený minister R. Káčer má moju dôveru

Bratislava 11. februára (TASR) - Dočasne poverený šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer má dôveru dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Heger to deklaroval v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom označil naďalej za korektné, profesionálne a dobré.



"Má," odpovedal Heger na otázku, či má Káčer aj po jeho nedávnych vyjadreniach o možnom nároku Maďarska na slovenské územie jeho dôveru. Zároveň si nemyslí, že by mu malo byť odobrané poverenie ministra zahraničných vecí.



K situácii, ktorú vyvolali Káčerove výroky na slovenskej i maďarskej strane, sa Heger už odmieta vyjadrovať. Považuje ju za uzatvorenú tému. Ubezpečuje, že vzťahy oboma krajinami sú korektné, dobré a úprimné. Potvrdzovať to má podľa neho aj jeho rozhovor s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom na nedávnom samite. Ubezpečil, že bude dbať na to, aby malo Slovensko dobré vzťahy s každým svojím susedom vrátane Maďarska či Ukrajiny.