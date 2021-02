E. Heger: Rozumiem frustrácii samospráv, pracovať by sme mali spoločne

Bratislava 4. februára (TASR) - Nie všetko funguje ideálne, ale samosprávy a štát by mali pracovať spoločne. V čase pandémie samosprávy doplácajú i na to, že sa zatiaľ nerealizovala reforma smerom k okresným úradom. "Potrebujeme sa dostať do roviny, že spolupráca prináša väčšie výsledky ako vzájomné kritizovanie sa," v rámci hodiny otázok v Národnej rady (NR) SR to skonštatoval minister financií Eduard Heger (OĽANO), ktorý zastupoval premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Reagoval na otázku Miroslava Kollára (Za ľudí), "kedy si začne štátna správa zodpovedná za verejné zdravie a krízové riadenie v území (RÚVZ, okresné úrady) plniť svoje povinnosti, pretože ju už niekoľko mesiacov suplujú samosprávy, ktoré sú na hranici vyčerpania a potrebujú sa venovať svojim zákonným úlohám".



"V súčasnosti vychádzame z nejakého stavu, ktorý sme zdedili. S tým musíme pracovať. Myslím si, objektívne, že sa nikto na takúto pandémiu nepripravoval. Možno subjektívne poviem, že predchádzajúce vlády vôbec samosprávu nebudovali takým spôsobom, ako by sa patrilo. Decentralizácia nebola plnohodnotná," poznamenal Heger.



V tejto súvislosti poukázal na fungovanie okresných úradov. "Čaká nás tam veľa práce. V reforme ich počtov, procesov, následne aj výsledkov. Viem si predstaviť, že doplácate (samosprávy, poznámka TASR) aj na to, že tá reforma ešte nezbehla a z objektívnych príčin ani nemohla," uviedol. Podotkol ale, že nezaháľajú ani ľudia na okresných úradoch. Priblížil, že odbory krízového riadenia celý čas zabezpečujú napríklad logistiku testov od Správy štátnych hmotných rezerv až po odberné miesta. Poznamenal, že rovnako sú na pokraji síl, pretože popri tomto majú rovnako svoje bežné zákonné povinnosti, ktoré musia plniť.



Dodal, že samosprávy a okresné úrady sú na jednej lodi. Pripustil, že niektorí starostovia a primátori možno majú lepšie nastavené procesy a systémy. Aj z ich skúseností by podľa Hegerových slov chceli čerpať do budúcna a zlepšiť tak procesy aj v ostatných samosprávach.



Heger sa v súvislosti s aktuálnou situáciou poďakoval samosprávam, primátorom a starostom, ich štábom a tímom. Pripustil, že starostovia a primátori občas započujú tvrdé slová zo strany štátu, čo je podľa neho "skôr odrazom emócií". "Enormne cítime, že to ťahajú s nami. Myslím si, že tak to má byť, o tom je riadenie štátu. Nie je to len o tom, čo urobí vláda alebo čo urobí samospráva," hovorí. Podľa vlastných slov rozumie samosprávam a ich akejsi frustrácii, že sa v tom cítia niekedy samé. Poznamenal ale, že rovnako sa v boji s pandémiou občas cíti aj štát. Preto vyzdvihol úlohu spolupráce.