E. Heger: Som presvedčený, že I. Matovič by mohol byť premiérom

Bratislava 14. februára (TASR) - Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger je presvedčený, že Igor Matovič by mohol byť premiérom. "Je pripravený prevziať akúkoľvek zodpovednosť, aká mu vyvstane," povedal Heger pre TASR. Matovič podľa svojich slov o poste premiéra nikdy neuvažoval. OĽaNO sa podľa posledných volebných prieskumov pohybuje na druhom mieste za Smerom-SD.



Heger pre TASR uviedol, že hnutie OĽaNO si bude ctiť "dobrý" zvyk, že vládu zostavuje predseda víťaznej strany, respektíve tej, ktorá má najlepší výsledok z tých, ktoré zostavujú vládu. "Dôležité je, aby sa demokratickej opozícii podarilo získať väčšinu vo voľbách," doplnil.



V súvislosti s prípadným postom premiéra sa spomína aj meno niekdajšieho prezidentského kandidáta Roberta Mistríka. Ten pre TASR potvrdil, že by ponuku na post predsedu vlády prijal za podmienky, že by súhlasili koaličné strany. Slovensko podľa neho potrebuje malú revolúciu, ktorá musí priniesť do politiky slušnosť, racionalitu, odbornosť a nekonfliktnosť. O tejto možnosti sa však podľa svojich slov nerozprával s Matovičom ani inými opozičnými lídrami.



Mistrík tiež pre TASR uviedol, že by nechcel reprezentovať koalíciu, v ktorej by boli Smer-SD, ĽSNS, SNS, Vlasť, Most-Híd a Dobrá voľba.