E. Heger: Žiadnym spôsobom som nezasahoval do vyšetrovania polície

Bratislava 12. marca (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger žiadnym spôsobom z pozície predsedu vlády nikdy nezasahoval, nezasahuje a ani nebude zasahovať do vyšetrovania polície a prokuratúry. Vyhlásil to v reakcii na nedeľňajšiu tlačovú konferenciu strany Smer-SD. TASR vyjadrenie poskytol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



"Mám dôveru v orgány spravodlivosti a mám čisté svedomie," povedal Heger. Doplnil, že nikdy nebude svojimi vyjadreniami zasahovať do práce nezávislých orgánov činných v trestnom konaní a ich vyšetrovania. Podľa vlastných slov nemá dôvod niečo skrývať a nemusí mať strach pred spravodlivosťou, "na rozdiel od účastníkov tlačovej besedy Smeru-SD".



V tejto súvislosti poznamenal, že ide len o ďalšie klamstvá, ktoré pravidelne šíri Fico a jeho spoluobvinení straníci. "Len zbabelo schováva strach o vlastnú slobodu za údajný a najmä ním vymyslený politický hon na opozíciu," doplnil Heger.



Poukázal, že existujú "mnohé dôkazy", že práve za vlád Fica bola polícia, prokuratúra a súdy zneužívané. "O prepojení mafie na najvyššie poschodia svedčí mnoho ľudí priamo z okolia Roberta Fica," priblížil.