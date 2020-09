E. Jurzyca: EK by mala harmonizovať štatistiky vývoja koronavírusu

Bratislava 13. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) by mala systémovo harmonizovať štatistiky vývoja nového koronavírusu. Zlepšilo by sa tým porovnanie efektívnosti opatrení, ktoré prijali jednotlivé krajiny Európskej únie (EÚ). Povedal to poslanec Európskeho parlamentu (EP) Eugen Jurzyca v nedeľnej relácii O päť minút 12 na RTVS. Spoločne so slovenskými europoslancami Miriam Lexmann, Robertom Hajšelom a Michalom Šimečkom sa zároveň zhodli, že členské štáty EÚ by sa pri druhej vlne pandémie nového koronavírusu nemali vracať k plošným opatreniam.



"Nemusíme sa už uchyľovať k prílišnej reštrikcii. Mali by sme sa poučiť od ázijských krajín, ktoré majú dlhodobú skúsenosť s takýmito pandémiami. Obyvateľov dokážu uchrániť bez toho, aby obmedzili chod krajiny," poznamenala Lexmann.



Europoslanec Šimečka ocenil, že EÚ objednala 300 miliónov pripravovaných vakcín proti ochoreniu COVID-19. "EÚ toho urobila dosť veľa, či už v koordinácii štátov, príprave na nákup vakcíny či ekonomickej pomoci. Problém je v tom, že slovenská vláda neurobila dosť v príprave na druhú vlnu pandémie," upozornil. Týka sa to podľa neho napríklad nedostatočných kapacít regionálnych úradov verejného zdravotníctva i počtu zaškoleného personálu v nemocniciach.



To, že mohla slovenská vláda urobiť v príprave na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu viac, si myslí aj europoslanec Hajšel. "Akoby sme si nesplnili domácu úlohu. Čaká nás asi krutá jeseň aj vzhľadom na chrípkové obdobie," podotkol. Pripravenosť Slovenska podľa Jurzycu preverí druhá vlna. Vidí isté rezervy, ale aj veľa krokov, ktoré vláda urobila.



V reakcii na ekonomické dôsledky pandémie EÚ predstavila pre členské štáty Fond pomoci. Reformný plán by mala slovenská vláda predstaviť Európskej komisii 15. októbra. "Do procesu vypracovania plánu obnovy mali byť od začiatku zapojené širšie odborné kruhy," poznamenal Hajšel s tým, že plán by mal mať podporu širokej verejnosti. Šimečka upozornil, že tak zásadné rozhodnutie o tak veľkých peniazoch nemôžu robiť politici na Slovensku za zatvorenými dverami na koaličnej rade. „Musí to ísť cez verejnú diskusiu, aby sa za ten plán vedeli postaviť všetci. Považujem za nedôveryhodné, že nevieme, čo vláda zamýšľa,“ spresnil. Volá preto po diskusii.



Jurzyca zdôraznil, že pri implementácii reformného plánu je potrebné klásť dôraz na efektívnosť a transparentnosť projektov. "Robia na tom odborníci, analytici z jednotlivých rezortov. Vo finále bude podľa neho proces trvať do jari, v októbri by mali ísť von prvé návrhy," poznamenal. Fond obnovy je podľa neho pôžička, ktorú budeme na Slovensku splácať bez ohľadu na to, či dostaneme časť v grantoch. Finančné prostriedky by mala podľa Lexmann vláda využiť hlavne na investície do ciest a infraštruktúry.