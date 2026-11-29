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E. Kaliňák: Návrh na presun eurofondov má logiku, zlyhala komunikácia
Kaliňák pripomenul, že nové programové obdobie eurofondov má mať podobnú formu ako plán obnovy, dáva preto zmysel, aby sa do jeho prípravy zapojili aj ľudia z úradu podpredsedu vlády.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Návrh na presun nových eurofondov na úrad podpredsedu vlády, ktorý doteraz riešil plán obnovy, má vzhľadom na plánované zmeny v eurofondoch logiku. V rámci koalície však zlyhala komunikácia a výsledkom bol verejný spor dvoch členov vlády. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to konštatoval poslanec Európskeho parlamentu (EP) a podpredseda najsilnejšej vládnej strany Smer-SD Erik Kaliňák.
Reagoval tak na spor medzi ministrom školstva zodpovedným aj za funkciu podpredsedu vlády pre plán obnovy Tomášom Druckerom (Hlas-SD), ktorý tento týždeň navrhol presunúť nové eurofondy na tento úrad, a ministrom investícií Samuelom Migaľom (nezávislý). Práve jeho Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) je v súčasnosti zodpovedné za eurofondy.
Kaliňák pripomenul, že nové programové obdobie eurofondov začínajúce v roku 2028 má mať podobnú formu ako plán obnovy, dáva preto zmysel, aby sa do jeho prípravy zapojili aj ľudia z úradu podpredsedu vlády. Z tohto pohľadu mal návrh, s ktorým prišiel Drucker, svoju logiku. „Ale žiaľ, tá komunikácia zlyhala, ako je to štandardom pri našich koaličných partneroch, takže výsledkom boli osočovania jednotlivých ministrov. Tejto vláde to samozrejme nepomáha, ale zo zásady nemám pocit, že naši koaliční partneri riešia to, aký obraz má vláda,“ zhodnotil podpredseda Smeru-SD.
Konštatoval, že je za spoluprácu pri príprave eurofondov, ktorá môže mať rôznu podobu. Zároveň zdôraznil, že národný plán na čerpanie nových eurofondov sa už pripravuje a priebežne sa o tom rokuje aj s Európskou komisiou (EK). „Toto bol naozaj iba vnútroštátny záujem si nejak zmeniť tie kompetencie, aby spadali pod iný úrad, aj v kontexte toho, že sú tam kvalifikovaní ľudia, ktorí na tom pláne obnovy robili niekoľko rokov, to znamená, ich skúsenosti sa naozaj dajú využiť. Či to už bude ich prechodom na MIRRI a rozšírením kapacity MIRRI, alebo ako to dopadne, úprimne, nenásobí a nedelí pre mňa,“ doplnil Kaliňák.
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a podpredsedníčka opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Beáta Jurík verejnú hádku dvoch ministrov kritizovala. „Nám sa tu normálne ministri medzi sebou urážajú, jeden druhému hovorí, že je had. Úplne súhlasím s pánom Kaliňákom, že očividne tu zlyháva komunikácia. Ale ste to práve vy, ktorí ste sľubovali koniec chaosu a vládu bez hádok. A potom tu vidíme, že jeden minister osočuje druhého,“ upozornila.
Nové programové obdobie eurofondov by sa podľa nej malo nastaviť tak, aby ich koordinácia spadala priamo pod Úrad vlády (ÚV) SR. „Je veľmi dôležité, aby to nemala jedna strana, aby to nebolo sektorové, ale aby to naopak bolo medzirezortné. Aby tá sekcia alebo odbor, alebo už akokoľvek to nazveme, mohol pokrývať všetky ministerstvá bez ohľadu na to, odkiaľ ten človek, ktorý bude mať tú politickú váhu, z ktorej bude strany. A myslím si, že je dôležité, aby si to postrážil práve premiér,“ zdôraznila.
Opozičné hnutie odmietalo podporiť zmenu kompetencií pri eurofondoch cez pozmeňujúci návrh k nesúvisiacemu zákonu. Ako sa poslanci PS postavia k riadnemu návrhu zákona, ak príde do parlamentu, Jurík zatiaľ nevedela predpovedať. „Uvidíme, aký bude ten návrh, ako to bude vyzerať a hlavne, ako to bude natermínované,“ avizovala.
Reagoval tak na spor medzi ministrom školstva zodpovedným aj za funkciu podpredsedu vlády pre plán obnovy Tomášom Druckerom (Hlas-SD), ktorý tento týždeň navrhol presunúť nové eurofondy na tento úrad, a ministrom investícií Samuelom Migaľom (nezávislý). Práve jeho Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) je v súčasnosti zodpovedné za eurofondy.
Kaliňák pripomenul, že nové programové obdobie eurofondov začínajúce v roku 2028 má mať podobnú formu ako plán obnovy, dáva preto zmysel, aby sa do jeho prípravy zapojili aj ľudia z úradu podpredsedu vlády. Z tohto pohľadu mal návrh, s ktorým prišiel Drucker, svoju logiku. „Ale žiaľ, tá komunikácia zlyhala, ako je to štandardom pri našich koaličných partneroch, takže výsledkom boli osočovania jednotlivých ministrov. Tejto vláde to samozrejme nepomáha, ale zo zásady nemám pocit, že naši koaliční partneri riešia to, aký obraz má vláda,“ zhodnotil podpredseda Smeru-SD.
Konštatoval, že je za spoluprácu pri príprave eurofondov, ktorá môže mať rôznu podobu. Zároveň zdôraznil, že národný plán na čerpanie nových eurofondov sa už pripravuje a priebežne sa o tom rokuje aj s Európskou komisiou (EK). „Toto bol naozaj iba vnútroštátny záujem si nejak zmeniť tie kompetencie, aby spadali pod iný úrad, aj v kontexte toho, že sú tam kvalifikovaní ľudia, ktorí na tom pláne obnovy robili niekoľko rokov, to znamená, ich skúsenosti sa naozaj dajú využiť. Či to už bude ich prechodom na MIRRI a rozšírením kapacity MIRRI, alebo ako to dopadne, úprimne, nenásobí a nedelí pre mňa,“ doplnil Kaliňák.
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a podpredsedníčka opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Beáta Jurík verejnú hádku dvoch ministrov kritizovala. „Nám sa tu normálne ministri medzi sebou urážajú, jeden druhému hovorí, že je had. Úplne súhlasím s pánom Kaliňákom, že očividne tu zlyháva komunikácia. Ale ste to práve vy, ktorí ste sľubovali koniec chaosu a vládu bez hádok. A potom tu vidíme, že jeden minister osočuje druhého,“ upozornila.
Nové programové obdobie eurofondov by sa podľa nej malo nastaviť tak, aby ich koordinácia spadala priamo pod Úrad vlády (ÚV) SR. „Je veľmi dôležité, aby to nemala jedna strana, aby to nebolo sektorové, ale aby to naopak bolo medzirezortné. Aby tá sekcia alebo odbor, alebo už akokoľvek to nazveme, mohol pokrývať všetky ministerstvá bez ohľadu na to, odkiaľ ten človek, ktorý bude mať tú politickú váhu, z ktorej bude strany. A myslím si, že je dôležité, aby si to postrážil práve premiér,“ zdôraznila.
Opozičné hnutie odmietalo podporiť zmenu kompetencií pri eurofondoch cez pozmeňujúci návrh k nesúvisiacemu zákonu. Ako sa poslanci PS postavia k riadnemu návrhu zákona, ak príde do parlamentu, Jurík zatiaľ nevedela predpovedať. „Uvidíme, aký bude ten návrh, ako to bude vyzerať a hlavne, ako to bude natermínované,“ avizovala.