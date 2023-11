E. Kaliňák odmieta, že by Smer-SD manipuloval s nahrávkou prokurátorov

Bratislava 16. novembra (TASR) - Podpredseda Smeru-SD Erik Kaliňák odmieta, že by strana manipulovala s nahrávkou prokurátorov. Poukázal na to, že bola upravená pre mediálne účely, o čom sami informovali, ale jej kontext sa nijako nemenil. Špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica obviňuje z klamstva a tvrdí, že mu spolu s jeho podriadenými prokurátormi tečie do topánok.



"Nič nie je manipulatívne zostrihané, vety ani slová nie sú poprehadzované a neexistuje kontext, v ktorom by vystupovanie prokurátora Ondreja Repu mohlo byť zákonné," povedal Kaliňák. Podľa neho bola len skrátená a zvuk sa vyčistil.



Tvrdí, že analýza sa nerobila na nahrávke, ktorú generálnej prokuratúre odovzdal bývalý policajt Marián Kučerka, ale na upravenej nahrávke Smeru. "Kým vo všetkých prípadoch robí Kriminalisticky a expertízny ústav tento typ analýzy jedine na origináli nahrávky, ktorá má slúžiť ako dôkaz, pri Lipšicových poskokoch ju vedome urobili na upravenej verzii pre mediálne výstupy, na čo sme ich pri odovzdaní nahrávky vopred upozornili," doplnil. Na čele Špeciálnej prokuratúry podľa neho stojí podvodník, ktorý sa neštíti žiadnej podlosti v boji proti Smeru-SD.



Špeciálny prokurátor SR Daniel Lipšic v stredu (15. 11.) poukázal na to, že posudok Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru dokazuje, že prokurátori ÚŠP boli obeťou nevyberavých útokov politicky exponovaných osôb na základe zmanipulovaných zvukových záznamov. Posudok sa týkal nahrávky, na základe ktorej líder Smeru-SD Robert Fico obvinil prokurátorov Ondreja Repu a Michala Šúreka z nelegálnych praktík v kauze Kučerku. Stanovisko znaleckého ústavu podľa Lipšica jasne dokazuje, že prezentovaná časť nahrávky bola zmanipulovaná. Manipuláciu s nahrávkou vo štvrtok odmietol aj Kučerka.