Advokát: Je neprípustné, aby sa voči Dušanovi K. viedlo pojednávanie

Bratislava 23. júla (TASR) – Obhajoba bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. považuje za neprípustné, aby sa voči nemu viedlo na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku hlavné pojednávanie vzhľadom na podozrenie z manipulácií výpovedí kľúčových svedkov - obvinených Csabu D., Mateja Z. a Petra P. Pre TASR to uviedol obhajca Dušana K. Erik Magál.



"Stupňujúce sa podozrenia z manipulácií výpovedí svedkov v trestných konaniach, označovaných ako Božie mlyny, Očistec a ďalšie, sa po vznesení obvinenia osobám Csaba D., Matej Z. a Peter P. a následnom priznaní Csabu D. ukázali ako opodstatnené a reálne. S ohľadom na skutočnosť, že Matej Z. a Csaba D. sú svedkami vo veci vedenej na ŠTS v Pezinku proti Dušanovi K., považujeme za neprípustné, aby sa v tejto veci ďalej viedlo hlavné pojednávanie a vykonávalo dokazovanie, a to vzhľadom na reálnosť a závažnosť podozrení, že vyšetrovanie v tejto veci bolo zmanipulované," zdôraznil advokát.



Podľa jeho slov na túto skutočnosť upozorňovali Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pred otvorením pojednávania. Obhajoba žiadala, aby bola obžaloba v celom rozsahu vzatá späť, kým nedôjde k riadnemu vyšetreniu podozrení z manipulácií výpovedí svedkov.



"Je neprípustné aby Dušan K. bol za týchto okolností naďalej vo väzbe, do ktorej bol vzatý na základe výpovedí Mateja Z., ako aj Csabu D. Ďalšie pokračovanie väzobného stíhania predstavuje aj s ohľadom na tieto okolnosti neprípustný zásah do základných ľudských práv a slobôd a vymyká sa účelu a principiálnym základom trestného konania," zdôraznil Magál.



Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave žiada pre Csabu D. zo zločineckej skupiny takáčovcov útekovú, kolúznu a preventívnu väzbu. Csaba D. bol zadržaný v utorok (20. 7.), pričom bol zároveň aj vypočutý. Aktuálne sudca Okresného súdu Bratislava III rozhoduje o návrhu. Pátranie je vyhlásené aj po takáčovcovi Matejovi Z. a podnikateľovi Petrovi P.



Vyšetrovanie v tejto veci vedie špecializovaný tím zložený z vyšetrovateľov ÚIS a vyšetrovateľov NAKA. Dočasne poverený riaditeľ ÚIS Peter Scholtz vo štvrtok (22. 7.) pozastavil činnosť Diane Santusovej, vedúcej špecializovaného tímu ÚIS, ktorý vec prešetruje. Činnosť tímu pozastavená nie je.