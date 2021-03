Mišíková predpokladá, že bude podaný návrh na vzatie šéfa SIS do väzby

Bratislava 12. marca (TASR) - Obhajkyňa obvineného šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského Eva Mišíková predpokladá, že bude podaný návrh na vzatie jej klienta do väzby. Uviedla to v piatok popoludní v budove Prezídia Policajného zboru SR.



V tejto súvislosti zopakovala, že nevidí ani jeden dôvod väzby a absentuje aj jeden z materiálnych predpokladov väzby a to dôvodné podozrenie zo spáchania skutku jej klientom. "Predložili sme dostatočné množstvo utajovaných písomností, ktoré mali byť včera doručené vyšetrovateľovi. Je tam úplne zrejmé, či môj klient niečo v postupoch SIS manipuloval alebo nie," zdôraznila.



Vyhlásila, že podnikateľ Zoroslav K. popiera obvinenia, že by mal podplácať Pčolinského a bývalého námestníka SIS Borisa B. "Táto výpoveď korešponduje s výpoveďou môjho klienta, ktorý jednoznačne povedal, že sa s ním nikdy nestretol," uviedla.



Mišíková požiadala vyšetrovateľa, aby jej sprístupnil výpovede, ktoré boli uskutočnené po začatí trestného stíhania. "Toto mi bolo z nepochopiteľných dôvodov odmietnuté," podotkla.



Dodala, že jej klient v piatok nevypovedal, nakoľko doteraz nebol pozbavený povinnosti zachovávania mlčanlivosti. "Dnes som predložila vyšetrovateľovi stanovisko Národného bezpečnostného úradu, v akých prípadoch je nevyhnutné, aby boli tieto osoby pozbavené mlčanlivosti," uviedla. Vyhlásila, že pokiaľ utajované skutočnosti majú tvoriť jadro výpovede, zbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je nevyhnutné.



Dôvodom zadržania šéfa SIS majú byť podozrenia z korupcie. Úrad špeciálnej prokuratúry stále zadržanie nekomentoval. Pčolinský je nominantom Sme rodina. SIS vedie od apríla 2020. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dočasne pozastavila výkon štátnej služby.