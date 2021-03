Mišíková: Pčolinský sa necíti byť vinný, dôkazy by to mali preukázať

Bratislava 11. marca (TASR) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský sa necíti byť vinný a ak bude jeho argumentácia podložená dôkazmi, malo by sa to preukázať. Po štvrtkovom výsluchu šéfa SIS to uviedla jeho obhajkyňa Eva Mišíková. Dodala, že keďže jej klient zatiaľ nebol pozbavený mlčanlivosti, vypovedal len o skutočnostiach, ktoré nie sú utajované.



Pčolinský zostáva naďalej zadržaný. "Nejaví žiadne známky nervozity, lebo si myslí, že skutočnosti, ktoré bude dokazovať v rámci obhajobného prednesu, presvedčia orgány činné v trestnom konaní, že skutok nespáchal," podotkla.







Keďže bolo voči šéfovi SIS vznesené obvinenie, Mišíková zdôraznila, že je povinnosťou vyšetrovateľa zopakovať výsluchy svedkov tak, aby si mohli uplatniť právo na obhajobu.



O prípadnom návrhu na vzatie jej klienta do väzby nechcela špekulovať. "Musela by som mať veštiacu guľu, nemám v tomto slova zmysle záver," dodala.



Pčolinského zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno. Dôvodom majú byť podozrenia z korupcie. Úrad špeciálnej prokuratúry zatiaľ zadržanie nekomentoval. Pčolinský je nominantom Sme rodina. Vo funkcii je od apríla 2020.