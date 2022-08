E-objednávanie k lekárovi sa má rozšíriť na riadne ordinačné hodiny

Bratislava 16. augusta (TASR) - Elektronické objednávanie k lekárovi sa má rozšíriť okrem doplnkových aj na riadne ordinačné hodiny. Pacienta bude môcť na vyšetrenie objednať lekár či zdravotná poisťovňa, ale môže tak urobiť aj sám. Proces objednávania by sa tak mal zefektívniť a priniesť výhody pre všetky strany. Vyplýva to z návrhu novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Efektívnejšie objednávanie má umožniť Národný informačný systém na objednávanie osôb. "Národný informačný systém na objednávanie osôb slúži na objednanie pacienta na vyšetrenie k lekárovi, ďalej na zber, správu a centralizáciu údajov o objednaní osôb na vyšetrenie," uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR v materiáli. Centrálny systém bude v správe Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).



Ide o alternatívu objednávania prostredníctvom výmenného lístka k špecialistovi, priblížila pre TASR riaditeľka sekcie marketingu a komunikácie NCZI Veronika Daničová. Ako uviedla, lekár dostáva nástroj na manažovanie pacientov v rámci svojich ordinačných hodín. Správcom kalendára je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý určuje voľné časové okná na objednanie pacientov.



"V praxi by to malo vyzerať tak, že ak sa váš všeobecný lekár do systému zapojí a vysloví napríklad podozrenie na žalúdkové vredy, môžete od neho odísť s konkrétnym termínom u gastroenterológa, nielen s papierovým výmenným lístkom v ruke," vysvetlila Daničová.



Ak všeobecný lekár pacienta neobjedná, bude sa môcť pacient objednať sám cez web npz.sk alebo cez weby kliník/lekárov, alebo bude môcť o objednanie požiadať svoju zdravotnú poisťovňu. Podľa Daničovej by malo ísť o pilotnú prevádzku, ktorá sa bude týkať prvých objednávok pacienta k špecialistovi.



Okrem toho má novela priniesť elektronizáciu laboratórnych vyšetrení. "Žiadanky na laboratórne vyšetrenia a výsledky laboratórnych vyšetrení budú v elektronickej forme a budú v rámci Národného zdravotníckeho informačného systému sprístupnené zdravotníckym pracovníkom, čo prinesie odstránenie opakovaných laboratórnych vyšetrení," vysvetľuje ministerstvo.