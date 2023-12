Dolinková: ePN-ky u špecialistov by sa mohli posunúť

Bratislava 13. decembra (TASR) - Povinnosť vystavovať práceneschopnosť (PN) elektronicky by sa pre špecialistov mohla posunúť. Pripustila to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v reakcii na Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Ten upozornil, že špecialisti ePN-ky od budúceho roka odmietajú.



"Som pripravená o tom hovoriť, rokovať a v prípade, že sa dohodneme, tak by sme mohli posunúť účinnosť aj tejto povinnosti špecialistov ešte o rok," povedala Dolinková. Ozrejmila, že situácia by sa mohla riešiť v parlamente pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS). Pripomenula, že pre udržanie špecialistov v systéme treba hľadať riešenia, a preto je otvorená diskusii.



Špecialisti združení v ZAP odmietajú novú povinnosť vystavovať elektronickú PN od 1. januára 2024 a apelujú na parlament, aby zmenil povinnosť na možnosť a predtým zabezpečil splnenie potrebných náležitostí zo strany štátnych inštitúcií. "Účinnosť novely je nutné odložiť na dobu, keď si štát splní svoje úlohy voči poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti do takej miery, aby mali porovnateľné podklady a zdroje na vystavovanie ako všeobecné ambulancie," povedala prezidentka ZAP Jaroslava Orosová.



Poznamenala, že o nepripravenosti projektu zo strany štátu svedčia aj dva návrhy na odklad účinnosti zo strany ministerstva zdravotníctva, na ktoré parlament ani poslanecký výbor pre zdravotníctvo neodpovedali kladne.