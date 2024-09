E. Tomáš: Hlas nezahlasuje za zákony, ktoré neprejdú koaličnou radou

Bratislava 29. septembra (TASR) - Strana Hlas-SD bude v pléne Národnej rady (NR) SR hlasovať len za legislatívne návrhy schválené vládou alebo koaličnou radou. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš.



"Za žiadne iné návrhy zákonov hlasovať nebudeme a ak sa stane, že niekto príde s poslaneckou iniciatívou, ktorá neprešla koaličnou radou alebo dohodou s príslušným ministrom, strana Hlas-SD sa postaví a nebude pokračovať v parlamentnej schôdzi, kým sa tento problém nevyrieši," zdôraznil Tomáš.



Postup je podľa neho snahou motivovať k dodržiavaniu koaličnej zmluvy. V tejto súvislosti opäť vyzval lídra SNS Andreja Danka na ukončenie prepierania sporov na verejnosti a riešeniu konfrontácii vo vnútornej koaličnej diskusii za zatvorenými dverami. Zopakoval, že súčasná situácia nie je vládnou krízou. "Tá by nastala, ak by prestali prechádzať zákony v parlamente," dodal.



Tomášov oponent v diskusii, poslanec NR SR a podpredseda opozičného hnutia PS Ivan Štefunko upozornil, že v parlamente už stoja niektoré koaličné legislatívne návrhy. "Namiesto toho, aby sa koalícia v parlamente zaoberala problémami ľudí, venuje sa nálepkám na notebooku," upozornil.