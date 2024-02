E. Tomáš: K trinástemu dôchodku sú pripravené kompenzačné opatrenia

Bratislava 18. februára (TASR) - Trinásty dôchodok je udržateľný a smerom k záväzkom k Európskej komisii (EK) sú už pripravené kompenzačné opatrenia. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Truban (PS) s 13. dôchodkami nesúhlasí a ako riešenie vidí zvyšovanie dôchodkov o určitú sumu každý mesiac.



"Keď som začínal vo funkcii, navrhoval som iné riešenia, lebo s ministrom financií sme si nevedeli predstaviť, že budú vedľa seba fungovať aj 13. dôchodok, aj rodičovský dôchodok. Ale našli sa prostriedky na oba. Som tomu rád, len musíme vyriešiť diskrimináciu seniorov, ktorí nemajú deti, či majú ťažko zdravotne postihnuté deti," objasnil Tomáš.



Smerom k záväzkom k EK sú podľa neho pripravené kompenzačné opatrenia. Dodal, že sa objavilo viacero tém smerom k EK, kde by mohlo potencionálne hroziť, že nebudú splnené niektoré míľniky z plánu obnovy. "Ale my ich splníme. A jednou z nich je aj garancia udržateľnosti dôchodkového systému. Máme jedno konkrétne opatrenie, o ktorom už Komisia vie," priblížil Tomáš.



Truban navrhol, aby sa dôchodky zvýšili každý mesiac o určitú sumu, pretože by s tým vedeli dôchodcovia lepšie počítať. "Súhlasím s tým, že dôchodky by mali byť najviac také, aké si len naša ekonomika môže dovoliť. Sú to peniaze dôchodcov, ktorí celý život pracovali a teraz ich majú dostať späť. Títo ľudia si ich zaslúžia automaticky. Preto majú byť zvýšené dôchodky všetky, nielen 13. dôchodok," dodal.



Musí podľa neho dôjsť ku konsolidácii, v opačnom prípade je ohrozená ekonómia krajiny, ale taktiež hrozí aj pozastavenie eurofondov.



Ako uviedol Tomáš smerom k druhému pilieru, bol prijatý, pretože sa hovorilo, že ľudia, ktorí budú poberať dôchodky aj z prvého aj z druhého piliera, ich budú mať vyššie. "V súčasnosti máme stav, že asi 30.000 seniorov poberá dôchodky z oboch pilierov. Pritom 95 % z nich by malo vyšší dôchodok o 50 eur, keby zostali len v prvom pilieri," dodal.



Truban dodal, že ľudia vo veku 50 až 55 rokov, už nemusia mať poriadne dôchodky, pretože vďaka rozhadzovaniu Slovensko môže nastúpiť na grécku cestu.