Tomáš: Nastavenie minimálnej mzdy je v programovom vyhlásení vlády

Bratislava 25. júna (TASR) - Zmena minimálnej mzdy už prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, jej úprava je aj v programovom vyhlásení vlády (PVV), za ktoré hlasovala i SNS. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) v reakcii na vyjadrenie lídra SNS Andreja Danka. Ocenil pritom, že Národná rada (NR) SR schvaľuje vládne zákony, čo potvrdzuje funkčnosť koalície. Verí, že podporu preto získa aj novela zákona o minimálnej mzde.



"V PVV, za ktoré hlasovala aj SNS, je jasne zakotvené nové nastavenie minimálnej mzdy. Chcem zdôrazniť, že minimálne dôchodky sa rozmrazili a opäť začali valorizovať v minulom roku, a to na základe úspešného návrhu strany Hlas-SD. Napĺňanie programového vyhlásenia vlády a dodržiavanie koaličných dohôd je elementárnym základom fungovania každej vládnej koalície," uviedol Tomáš.



Na margo minimálnej mzdy doplnil, že dopady na štátnu a verejnú správu i podnikateľský sektor sú už dlhšie vyčíslené a známe. Poznamenal tiež, že novela zákona o minimálnej mzde už prešla pripomienkovaním, diskusiou na tripartite a čaká na predloženie na rokovanie vlády.



Danko v utorok vyhlásil, že vládna koalícia je stabilná a odmietol, že by SNS blokovala návrhy na zvýšenie minimálnej mzdy. Podotkol, že rokovanie NR SR je bez problémov a vládne návrhy prechádzajú. Pri minimálnej mzde zdôraznil, že čakajú aj na vyčíslenie dôsledkov pre štátny rozpočet. Avizoval, že keď sa bude rozpočet zostavovať, SNS bude možno žiadať aj úpravu minimálnych dôchodkov. Debata podľa neho patrí na koaličnú radu, verí v skorý návrat premiéra Roberta Fica (Smer-SD).