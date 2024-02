E. Tomáš: O pomoc s hypotékou požiadalo za január takmer 10.000 ľudí

Bratislava 2. februára (TASR) - O pomoc vo forme príspevku na zvýšenú splátku hypotéky požiadalo za január takmer 10.000 ľudí. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) o tom informoval vo štvrtkovej relácii TV Joj Na hrane, v ktorej diskutoval s poslancom Národnej rady SR Branislavom Gröhlingom (SaS).



"Očakávania boli vyššie, ale možno je to spôsobené aj tým, že je to všetko na začiatku," priznal Tomáš. Pripustil diskusiu o zmenách kritérií v zákone. Ako naznačil, evidujú podnety od občanov týkajúce sa napríklad refinancovania. Gröhling poukázal na opatrenia, ktoré navrhovala SaS. Nepáči sa mu, že sa všetci musia zložiť na určitú skupinu ľudí.



Diskusie o druhom dôchodkovom pilieri podľa Tomáša zatiaľ nemajú výstup. Rešpektuje, že je v Ústave SR. Neplánuje ho rušiť. Gröhling kritizoval trvalé zníženie odvodu do druhého piliera. Hovorí o kradnutí úspor zo strany vlády.



V prípade úspechu lídra Hlasu-SD a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách sa podľa Tomáša v strane dohodnú a podporia jedného kandidáta.



Gröhling potvrdil, že aktuálne je jediným kandidátom na predsedu SaS. Zatiaľ nevedel povedať, či sa o funkciu bude uchádzať aj niekto ďalší.



Protesty ľudí v uliciach Tomáš rešpektuje. Myslí si, že protestujú voliči opozície. Zhromaždenia sa podľa neho menia na prezidentskú kampaň Ivana Korčoka. Podľa Gröhlinga protesty naberajú na sile. Tlak verejnosti aj obštrukcie opozície podľa neho dosiahli veľa v procese prijímania novely Trestného zákona. Nevidí problém v tom, že na protestoch vystupujú predstavitelia opozičných strán.