E. Tomáš: Občas sa zaiskrí, dôležité je, že koalícia pokračuje ďalej

Bratislava 22. októbra (TASR) - Podstatné je, že koalícia pokračuje ďalej a budú aj Koaličné rady. Povedal to poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš (Smer-SD) v reakcii na vyjadrenie predsedu parlamentu a šéfa SNS Andreja Danka. Ten po neschválení dvoch návrhov SNS v pléne povedal, že nebude chodiť na Koaličné rady. Strana Smer-SD však aj podľa slov jej hovorcu Jána Mažgúta verí, že situácia medzi dvoma koaličnými partnermi sa vyrieši.



"Občas sa zaiskrí, dôležité je, že koalícia pokračuje ďalej," skonštatoval Tomáš s tým, že Smer-SD návrhy v pléne podporil. Tomáš verí, že činnosť koalície neovplyvní to, že bude namiesto Danka na Koaličné rady chodiť predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, čo by mohlo viesť k dvojstupňovému schvaľovaniu. "Pevne verím, že nie. Aj postoj pána Danka ukazuje, že koalícia pokračuje ďalej, pretože Koaličné rady môžu zasadať. Dúfam, že sa to celé vysvetlí," skonštatoval.



To, že by sa nemuseli podporovať návrhy Mosta-Híd, ako Danko avizoval, komentovať zatiaľ nechcel. Zdôraznil, že nechce predbiehať situáciu. "Možno horúce hlavy vychladnú a bude to všetko v poriadku," dodal. Na slová predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, že Koaličná rada sa už dlho nekonala, reagoval tým, že takéto informácie nezachytil.



Stranu Smer-SD vzniknutá situácia mrzí. "Vládna koalícia je tvorená tromi rôznorodými stranami. Mrzí nás vzniknutá situácia a aj napriek tomu, že to pán Danko berie osobne, veríme, že sa daná situácia medzi dvoma koaličnými partnermi vyrieši," skonštatoval pre TASR.



Danko v utorok avizoval, že sa nebude zúčastňovať na žiadnej Koaličnej rade. Povedal to po tom, ako národniarom neprešli v pléne dva návrhy, a to novela zákona o verejnom obstarávaní a návrh na zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu. Konanie predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára ho sklamalo. Dodal, že Bugár ho "podrazil a ako chlap mu nedokázal povedať, že má problém s nejakým zákonom". Zároveň kritizoval ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), jeho rezort podľa Danka pre cestovný ruch nič nerobí. Dodal, že SNS nebude podporovať žiadne zákony Mosta-Híd.



Bugár reagoval tým, že Most-Híd dopredu avizoval, že nepodporí niektoré návrhy zákonov SNS. Zároveň uviedol, že za celú svoju kariéru nevidel, aby podal niekto návrh na zriadenie nového ministerstva cez poslanecký návrh, navyše krátko pred voľbami.