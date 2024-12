E. Tomáš: Prioritou rezortu práce bude zamestnať čo najviac Slovákov

Bratislava 31. decembra (TASR) - Prioritou rezortu práce bude naďalej aj v roku 2025 zamestnať čo najviac občanov Slovenska. Pri nízkej nezamestnanosti a nedostatku pracovnej sily na Slovensku však musí štát siahnuť aj po pracovníkoch z tretích krajín. Pre TASR to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Na Slovensku je v poslednom období viditeľný nedostatok pracovnej sily, Tomáš chce túto situáciu riešiť najmä cez projekty a programy rezortu práce. Tie sú v súčasnosti zamerané na nízkokvalifikovaných, dlhodobo nezamestnaných ľudí či rizikové vekové skupiny do 30 rokov a nad 50 rokov. Aj vďaka nim sa podarilo podľa neho tento rok vytvoriť takmer 8000 nových pracovných miest a pripraviť 40.000 ľudí pre pracovný trh.



Prioritou rezortu práce bude aj do budúcna zamestnať čo najväčší počet slovenských pracovníkov. Aj z tohto dôvodu ministerstvo pripravilo novelizáciu legislatívy, podľa ktorej rezort uprednostňuje zamestnávanie namiesto poskytovania dávok, pričom pôjde začiatkom budúceho roka do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom návrhu je podľa Tomáša, aby pracoval každý, kto nemá žiadnu zdravotnú alebo sociálnu prekážku. V prípade, že poberateľ sociálnej dávky odmietne pracovnú ponuku z úradu práce, tak o ňu príde alebo sa mu bude krátiť. Tento návrh prináša pre nezamestnaných ľudí aj vyšší aktivačný príspevok, ak sa budú vzdelávať v rámci rekvalifikačných kurzov alebo si následne nájdu reálne zamestnanie.



Druhou možnosťou, ako riešiť nedostatok pracovníkov na Slovensku, je dovoz pracovnej sily zo zahraničia. "Už v súčasnosti pracuje na Slovensku 110.000 cudzincov, z toho dve tretiny z tretích krajín. Ak chceme, aby ekonomika fungovala, tak je potrebné už určitú časť miest obsadzovať aj cudzincami, ale z krajín, ktoré si my vyberieme," priblížil Tomáš.



Cudzinci sa môžu zamestnať na Slovensku vtedy, ak získajú modrú kartu, ktorá je určená pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, alebo iný druh prechodného pobytu za účelom zamestnania. Od júla tohto roka došlo aj k zmene platnosti modrej karty, ktorá sa po novom udeľuje na päť rokov. Zjednodušil sa tiež proces prijímania zahraničných pracovníkov, pričom stačí, ak cudzinci získajú pracovné povolenie z úradu práce a zároveň požiadajú o prechodný pobyt, avšak do zamestnania už môžu rovno nastúpiť a následne čakať na jeho udelenie.