E. Tomáš: Prvou voľbou na predsedu NR SR je R. Raši

Bratislava 10. novembra (TASR) - Prvou voľbou na post predsedu Národnej rady (NR) SR je pre Hlas-SD Richard Raši. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to povedal minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Pripustil však, že si vedia predstaviť aj Matúša Šutaja Eštoka. Personálne otázky chce však strana riešiť v jednom balíku. Podľa lídra SaS Branislava Gröhlinga sa Šutaj Eštok presunie na post predsedu parlamentu, lebo s ním nie je spokojnosť.



"Prvou voľbou je Richard Raši. Ak by bolo prechodnejšie meno Matúša Šutaja Eštoka, vieme si predstaviť aj toto meno," povedal Tomáš.



Voľbu predsedu NR SR chcú na koaličnej rade riešiť v jednom balíku spolu s členmi Rady STVR. Na svojich nomináciách strana trvá, považuje ich za odborníkov. V prípade, že by sa Šutaj Eštok stal predsedom parlamentu, strana sa ministerstva vnútra nevzdá. Trvajú na dodržiavaní koaličnej dohody. Odmieta, že by bola koalícia v kríze, zákony podľa neho prechádzajú na vláde i v parlamente. Nedobré vzťahy v SNS si má riešiť daná strana sama.



Naopak, Gröhling si nemyslí, že vládna koalícia nie je v kríze, podľa neho nefunguje. Hovorí o "zlepenci zlepencov". Nesúhlasí ani, že parlament funguje. Je presvedčený o tom, že Šutaj Eštok sa presunie z ministerstva vnútra na post predsedu NR SR, pretože s ním vo vláde a koalícii nie sú spokojní. "Keď to zvládol Andrej Danko, zvládne to aj Matúš Šutaj Eštok," podotkol Gröhling. Na margo spájania personálnych otázok odkázal, že nech veci pospájajú a nech konečne vládnu.



Diskutéri sa nezhodli ani v prípade "kauzy" karnevalových masiek na Gymnáziu na Bilíkovej ulici v Bratislave. To, čo študenti predviedli smerom k seniorom, označil Tomáš za neakceptovateľné. Apeluje na úctu voči starším občanom. Na druhej strane Gröhling kritizuje vyjadrenia ministra vnútra voči študentom, v tomto smere hovorí o urážkach a šikanovaní. Odmieta, že by práve mladí ľudia zvyšovali napätie v spoločnosti. Podľa neho to robí minister vnútra i premiér.



Na margo situácie v zdravotníctve Tomáš poznamenal, že nátlakové akcie boli vždy a odborári vždy nakoniec dosiahli svoje. Verí, že zdravotníci nakoniec prijmú férovú ponuku zo strany ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) a dôjde k dohode. Vyhlásením krízového stavu nechce strašiť. Gröhling poznamenal, že súčasná vláda je jediná sociálna vláda, proti ktorej sa postavili odborári. Poukazuje na problémy v zdravotníctve, školstve i na ministerstve vnútra, pričom ide všetko o rezorty patriace Hlasu-SD. Ľudia sú podľa neho nespokojní a chcú protestovať.