E. Tomáš: Slovensko nezvažuje vystúpenie z WHO

Bratislava 24. mája (TASR) - Slovensko nezvažuje vystúpenie zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V súvislosti s vyjadrením amerického ministra zdravotníctva a sociálnych služieb Roberta F. Kennedyho ml., ktorý vyzval ostatné krajiny, aby nasledovali príklad USA a z WHO vystúpili, to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy vyhlásil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Irena Bihariová (PS) v súvislosti s pandemickou dohodou uviedla, že zdržanie sa Slovenska pri jej prijímaní je hanba.



„Vôbec tam nejde o stratu suverenity alebo slobodného rozhodovania Slovenska, vôbec tam nejde o nejaké povinné očkovania alebo povinné lockdowny a podobné hlúposti,“ uviedol v súvislosti s pandemickou dohodou Tomáš.



Bihariová kritizovala, že premiér Robert Fico (Smer-SD) dáva váhu vyjadreniam splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Celá situácia je podľa nej pre Slovensko hanbou.



Zo slov opozičnej političky zároveň vyplýva, že Bihariová považuje diskusiu o zvyšovaní kaucie pre politické strany pred vstupom do volieb za nepodstatnú. Premiéra však kritizovala, že režimy s vládou jednej strany predstavuje ako dobré. „Viackrát to povedal a toto sú presne tie opatrenia, ktoré keď dotiahnete do výsledkov, keď zvýšite kauciu, keď zvýšite kvórum na to, aby sa strana mohla dostať do parlamentu, vy sťažíte výkon pasívneho volebného práva,“ varovala.



Tomáš pripomenul, že koaličná strana Hlas-SD navrhuje zmenu pri vyplácaní štátneho príspevku za voľby, ktorý dostávajú strany s aspoň trojpercentnou podporou v parlamentných voľbách.