E. Tomáš: Smer súhlasí s verejným vypočutím kandidátov na šéfa GP

Bratislava 10. mája (TASR) - Opozičný Smer-SD súhlasí s verejným vypočutím kandidátov na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR. Taktiež aj s rozšírením zoznamu navrhovateľov, ktoré navrhuje koalícia. Je však proti tomu, aby vláda "účelovo menila zákon". Uviedol to Erik Tomáš v relácii Na telo na televízii Markíza. Pri voľbe nového generálneho prokurátora nejde koalícia meniť zákon pre jedného človeka, hovorí podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí).



Šeliga vysvetlil, že zákon idú meniť tak, ako to je v programovom vyhlásení vlády. Okrem verejného vypočutia kandidátov, rozšírenia okruhu navrhovateľov, chce aj verejné hlasovanie.



Generálny prokurátor by sa mal podľa Tomáša vyberať z radov prokurátorov. Pripomenul, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), prezidentka Zuzana Čaputová a rada prokurátorov nesúhlasia, aby sa na post generálneho mohol prihlásiť ktokoľvek iný ako prokurátor.



Štátna aplikácia, ktorá mala prinášať údaje o kontaktoch s pozitívne nakazeným človekom na nový koronavírus, by mohla byť podľa Šeligu spustená v najbližších dňoch. Jej vyvinutie trvalo dlho pre zmenu legislatívneho rámca, dohodou s operátormi a dohodou s Úradom na ochranu osobných údajov. "Aplikácia je bezpečná. Ani operátor nebude vedieť o koho ide," uviedol s tým, že aplikácia je po vzore Česka. Tomáš reagoval, že aplikácia sa v Česku používa na dobrovoľnom súhlase človeka. "Kdežto tu ste to chceli a chcete ľuďom prikázať," tvrdí.



Opozičný poslanec tiež skonštatoval, že "vláda spí a nevie na čo čaká." "Po zdravotnej stránke sme aj vďaka opatreniam na tom dobre, ale po ekonomickej stránke táto krajina krachuje," hovorí. Tomáš vravel, že finančná pomoc sa mala dať ľuďom plošne. Avšak podpredseda parlamentu pripomenul, že Smer-SD nechal deficit v štátnom rozpočte a "prázdnu kasu". "Netvárme sa, že tu bol ideálny špičkový štát," poznamenal Šeliga.