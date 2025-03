E. Tomáš: Stále je tu potenciál mať podporu 79 poslancov

Bratislava 2. marca (TASR) - Stále je tu potenciál podpory 79 poslancov. V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a podpredseda koaličnej strany Hlas-SD Erik Tomáš. Nevie si predstaviť, že by Miroslav Radačovský, ktorý by mohol nastúpiť do parlamentu namiesto Rudolfa Huliaka (nezaradený), nepodporoval vládnu koalíciu. Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková (SaS) je naopak presvedčená, že koalícia nemá pevnú podporu ani 76 poslancov.



"To, čo je podstatné, je, že treba dotiahnuť rokovania s ďalšími tromi poslancami, aj s pánom Jánom Ferenčákom, aj s pánom Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom, lebo stále je tu potenciál sedemdesiatdeviatky," uviedol Tomáš. Bajo Holečková upozornila, že situácia okolo odídencov z Hlasu-SD je nedoriešená a situácia v parlamente nestabilná. Podľa nej nie je normálne, že parlament tri mesiace nefunguje, riešením sú tak podľa nej len predčasné voľby.



Minister práce potvrdil, že koalícia je blízko k dohode. "Možno už na budúci týždeň by mohla prebehnúť aj voľba predsedu parlamentu," priblížil s tým, že doriešené by mohli byť aj personálne otázky na dvoch ministerstvách. Holečková uviedla, že na voľbe predsedu NR SR sa opozícia nezúčastní. Myslí si tiež, že Huliak nie je vhodný kandidát na ministra cestovného ruchu a športu. "Neviem si predstaviť, že ministri za Hlas budú sedieť vo vláde s ľuďmi, ktorí chcú vystúpiť z Európskej únie," podotkla.



Diskutujúci sa dotkli aj témy vojny na Ukrajine. Za rokovacím stolom by podľa Erika Tomáša mala sedieť aj Ukrajina a Európska únia. "Núdzový samit medzi Európskou úniou a USA, aby sme sa bavili všetci o Ukrajine, aj o bezpečnosti Európy, toto je pre nás cesta a nie nejaké podivné stretnutia, kde nesedí celá európska dvadsaťsedmička," priblížil Tomáš. Podotkol, že posilňovanie zbrojenia a financovanie vojny k ničomu neviedlo. Na otázku, či si v tejto súvislosti Slovensko na samite v Bruseli uplatní právo veta, odpovedať nechcel.



Poslankyňa označila sľuby amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončení vojny za nereálne. "V Bielom dome povedal, že my musíme myslieť na americké záujmy. Toto je podľa mňa ten dôležitý odkaz, mne to pripomína takú výpalnícku politiku," dodala. Podľa nej bolo stretnutie Trumpa s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským odkazom pre Európu. "Európa musí ukázať, že je sebavedomá, že sa začne starať o svoju bezpečnosť, o svoju budúcnosť a musí prebrať to líderstvo a nie nechať Trumpa s Putinom rozhodovať o Ukrajine," konštatovala.