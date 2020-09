E. Tomáš: Ustanovujúci snem Hlasu bude v septembri alebo októbri

Bratislava 6. septembra (TASR) - Ustanovujúci snem vznikajúcej strany Hlas-SD bude podľa poslanca Národnej rady SR Erika Tomáša (nezaradený) v septembri alebo októbri. Nespochybniteľným lídrom strany je preňho Peter Pellegrini. Potvrdil tiež, že požiadajú o vznik poslaneckého klubu v parlamente. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) pripustil jeho podporu, vníma to ako demokratické. V strane však ešte o tom budú hovoriť. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.



Pri otázke o potenciálnej spolupráci s novou stranou bol Šeliga zdržanlivý. Podotkol, že sa nevie odosobniť, v strane vidí paralely so Smerom-SD.



V prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nie je koniec, treba si počkať na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. Lynč sudcov Šeliga odmieta. Tomáš dodal, že verejnosť potrebuje poznať mená objednávateľov vraždy.



Poslanci hovorili aj o opätovnom schválení novely zákona o prokuratúre. "Považujem za úplne kľúčové, že zavádzame verejné vypočutie kandidátov," povedal Šeliga. Druhou podstatnou vecou je preňho verejná voľba. Možnosť prihlasovania kandidátov aj mimo prokuratúry považuje za lepšie pre súťaž.



Tomáš poukázal na to, k zapájaniu ľudí aj mimo okruhov prokuratúry mali výhrady aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) a prezidentka SR Zuzana Čaputová. Upozornil tiež na možnú politizáciu prokuratúry. Takéto tendencie Šeliga odmieta.