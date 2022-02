E. Tomáš: Začiatok referendovej iniciatívy je otázkou týždňa či dvoch

Bratislava 20. februára (TASR) - Začiatok referendovej iniciatívy, avizovanej opozíciou, je otázkou týždňa či dvoch. Skonštatoval to poslanec Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Erik Tomáš v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. V referende sa chce opozícia pýtať na zmeny Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia parlamentu, obrannú dohodu s USA a na sociálne otázky. Tomáš považuje za potrebné umožniť referendum o predčasných voľbách, aby mohli poslanci dôstojne skrátiť svoje volebné obdobie. Poukázal pritom na situáciu v súčasnej koalícii.



"Sme v úzkej komunikácii s Konfederáciou odborových zväzov a už to máme vo finále," uviedol Tomáš. Okruh tém pre sociálne otázky v referende sa podľa jeho slov zúžil na tri - dôchodkový strop, stanovenie minimálnej mzdy a príplatky za prácu počas noci a víkendov. "Vy, vládna koalícia máte strach z výsledku referenda, pozrite sa, aká vysoká miera nedôvery voči vám je," povedal poslancovi za OĽANO Györgyovi Gyimesimu a kritizoval odmietnutie zmien ústavy predložených do NR SR.



Gyimesi by doprial opozícii fiasko v podobe neúspešného referenda o predčasných voľbách. "Avšak takáto dohoda v koalícii nebola, preto sme hlasovali tak, ako sme hlasovali," dodal na margo odmietnutých zmien ústavy v parlamente. Pripomenul i výroky expremiéra Roberta Fica (Smer-SD), že sa politika robí v parlamente a nie na ulici.



Poslanci sa venovali aj odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Gyimesi podčiarkol, že minister nikam neodchádza. Odmieta slová opozície, hovorí o vytrhávaní z kontextu aj v súvislosti s odposluchmi vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorí čelia obvineniu z marenia vyšetrovania. Priznal, že ich slová neboli slušné a možno by mali byť disciplinárne potrestaní. Tomáš skonštatoval, že ak koalícia i minister vedia, či ide o vytrhávanie z kontextu, tak musia mať k dispozícii celé odposluchy. Mikulec teda podľa neho musel o všetkom vedieť a mal by vyvodiť zodpovednosť.