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EANA vstúpila do koalície SPUR formujúcej vzťahy medzi médiami a AI
Ide o iniciatívu formujúcu infraštruktúru, pravidlá a štandardy, ktoré umožňujú spravodlivé a konštruktívne pracovné vzťahy medzi spravodajskými médiami a platformami umelej inteligencie (AI).
Autor TASR
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Bern 1. septembra (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) sa stala pridruženým členom koalície SPUR. Ide o iniciatívu formujúcu infraštruktúru, pravidlá a štandardy, ktoré umožňujú spravodlivé a konštruktívne pracovné vzťahy medzi spravodajskými médiami a platformami umelej inteligencie (AI). Informuje o tom TASR.
Koalícia SPUR, ktorú iniciovali organizácie ako BBC, Financial Times, Sky News, Guardian Media Group a Telegraph Media Group, sa zameriava na formovanie technického a komerčného prostredia, v ktorom môžu majitelia duševného vlastníctva kontrolovať a monitorovať využívanie svojho obsahu generatívnymi AI aplikáciami.
EANA podľa tlačového vyhlásenia vstupom do tejto koalície posilňuje svoj záväzok zabezpečiť, aby bol kolektívny hlas jej členských tlačových agentúr vypočutý v globálnej diskusii o tom, ako sa v ére generatívnej AI oceňuje, chráni a odmeňuje pôvodná žurnalistická tvorba.
Vďaka tomuto vzťahu získajú členovia EANA zľavnené členstvo v SPUR, ktorá im zase poskytne spoločné zdroje, technické štandardy a jednotnú platformu, ktorá stavia tlačové agentúry do centra globálnej diskusie o licencovaní obsahu, transparentnosti využívania a spravodlivej výmene hodnoty medzi mediálnymi spoločnosťami a vývojármi AI.
Toto partnerstvo zaručuje, že členovia EANA budú zastúpení v procesoch stanovovania štandardov, ktoré budú v nasledujúcich rokoch definovať vzťah medzi žurnalistikou a AI.
„Pripojenie EANA ku koalícii SPUR je prirodzeným rozšírením našej misie brániť záujmy tlačových agentúr a žurnalistiky, ktorú produkujú... Pripojenie sa ku koalícii SPUR nám umožňuje zapojiť tento hlas do jednej z najdôležitejších diskusií súčasnosti – o tom, ako sa v ére generatívnej AI rešpektuje a oceňuje práca novinárov,“ uviedol generálny tajomník EANA Alexandru Giboi.
„Koalícia SPUR sa veľmi teší, že EANA sa stala jej pridruženým členom. Tlačové agentúry, ktoré aliancia reprezentuje, tvoria dôveryhodnú a spoľahlivú žurnalistiku, ktorá má nesmiernu hodnotu pre tých, ktorí vyvíjajú a nasadzujú systémy AI. Príliš často sa táto hodnota dostáva do rúk tým, ktorí majú k duševnému vlastníctvu prístup a využívajú ho bez povolenia alebo platby. Koalícia SPUR bola založená s cieľom zmeniť to. Vytvárame otvorené technické štandardy, ktoré vydavateľom poskytujú dohľad a kontrolu nad tým, ako sa ich obsah využíva v AI aplikáciách, a ktoré umožňujú fungovanie trhu s licenciami,“ poznamenal spoluzakladateľ koalície SPUR David Buttle.
EANA, ktorej členom je aj TASR, je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv. Tvorí ju 33 členských agentúr.
Koalícia SPUR, ktorú iniciovali organizácie ako BBC, Financial Times, Sky News, Guardian Media Group a Telegraph Media Group, sa zameriava na formovanie technického a komerčného prostredia, v ktorom môžu majitelia duševného vlastníctva kontrolovať a monitorovať využívanie svojho obsahu generatívnymi AI aplikáciami.
EANA podľa tlačového vyhlásenia vstupom do tejto koalície posilňuje svoj záväzok zabezpečiť, aby bol kolektívny hlas jej členských tlačových agentúr vypočutý v globálnej diskusii o tom, ako sa v ére generatívnej AI oceňuje, chráni a odmeňuje pôvodná žurnalistická tvorba.
Vďaka tomuto vzťahu získajú členovia EANA zľavnené členstvo v SPUR, ktorá im zase poskytne spoločné zdroje, technické štandardy a jednotnú platformu, ktorá stavia tlačové agentúry do centra globálnej diskusie o licencovaní obsahu, transparentnosti využívania a spravodlivej výmene hodnoty medzi mediálnymi spoločnosťami a vývojármi AI.
Toto partnerstvo zaručuje, že členovia EANA budú zastúpení v procesoch stanovovania štandardov, ktoré budú v nasledujúcich rokoch definovať vzťah medzi žurnalistikou a AI.
„Pripojenie EANA ku koalícii SPUR je prirodzeným rozšírením našej misie brániť záujmy tlačových agentúr a žurnalistiky, ktorú produkujú... Pripojenie sa ku koalícii SPUR nám umožňuje zapojiť tento hlas do jednej z najdôležitejších diskusií súčasnosti – o tom, ako sa v ére generatívnej AI rešpektuje a oceňuje práca novinárov,“ uviedol generálny tajomník EANA Alexandru Giboi.
„Koalícia SPUR sa veľmi teší, že EANA sa stala jej pridruženým členom. Tlačové agentúry, ktoré aliancia reprezentuje, tvoria dôveryhodnú a spoľahlivú žurnalistiku, ktorá má nesmiernu hodnotu pre tých, ktorí vyvíjajú a nasadzujú systémy AI. Príliš často sa táto hodnota dostáva do rúk tým, ktorí majú k duševnému vlastníctvu prístup a využívajú ho bez povolenia alebo platby. Koalícia SPUR bola založená s cieľom zmeniť to. Vytvárame otvorené technické štandardy, ktoré vydavateľom poskytujú dohľad a kontrolu nad tým, ako sa ich obsah využíva v AI aplikáciách, a ktoré umožňujú fungovanie trhu s licenciami,“ poznamenal spoluzakladateľ koalície SPUR David Buttle.
EANA, ktorej členom je aj TASR, je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv. Tvorí ju 33 členských agentúr.