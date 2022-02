Farár Porubän: Najväčší problém s chátrajúcimi kostolmi je na Spiši

Bratislava 17. februára (TASR) – Najväčší problém s chátrajúcimi a málo používanými kostolmi v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku je na Spiši a Gemeri. Pre TASR to uviedol evanjelický farár v Kežmarku Roman Porubän, ktorý spracoval katalóg chátrajúcich a málo používaných evanjelických kostolov.



Poznamenal, že predkladal aj rôzne riešenia, ale vždy narazili na nejaký problém. Išlo najmä o to, že každý kostol patrí nejakému cirkevnému zboru. A na to, aby niekto riešil veci komplexne - uchádzať sa o projekty a fondy - by bolo potrebné, aby to robil jeden vlastník. "K tomu prichádzali ďalšie problémy, akýsi citový vzťah. Opravy boli často nereálne, nezmyselné a predstavovali zbytočnú investíciu," skonštatoval farár.



Problematika chátrajúcich, ohrozených a málo používaných kostolov v ECAV je podľa farára veľmi široká a rozsiahla. Klesajúca miera využívania, následné opúšťanie objektov, zánik spoločenstva cirkvi v danom prostredí, nedostatok finančných prostriedkov na opravy a udržiavanie jednotlivých objektov, vplyv poveternostných podmienok až po vandalské vyčíňanie sú príčinami nelichotivého stavu mnohých sakrálnych stavieb. Ide predovšetkým o tie v Tatranskom senioráte, kde v minulosti kostoly boli väčšinou využívané príslušníkmi evanjelickej cirkvi nemeckej národnosti. Po odchode Nemcov počas druhej svetovej vojny a násilnom vysídlení na základe nariadenia vlády mnohé kostoly zostali nepoužívané, alebo málo používané.



Úplne zničené kostoly sú podľa Porubäna v obci Lomnička (okres Stará Ľubovňa) a v obci Tvarožná (okres Kežmarok), ktoré sa nevyužívajú. "Je množstvo kostolov, ktoré nie sú zničené a ľudia sa tam stretnú len raz na pamiatku posvätenia chrámu. No tieto kostoly sa nachádzajú v bývalých nemeckých obciach na Spiši, ktoré sa postupne stávajú rómskymi obcami, ako je aj Lomnička, o chvíľu to bude aj v Ihľanoch, Jurskom, Podhoranoch," priblížil farár. V týchto obciach je podľa jeho slov aj minimum evanjelikov, často ide o jedného až maximálne desiatich.



Podľa Porubäna zachraňovať zničené kostoly nemá zmysel. Vie si predstaviť, že by sa peniaze vynaložené na záchranu týchto ruín investovali do misijných projektov v cirkvi a do ľudí, nie do mŕtvych stavieb. "Ak má zmysel zachraňovať tieto kostoly z pamiatkového hľadiska, tak by mal na tejto skutočnosti nejakým spôsobom participovať štát v spolupráci s pamiatkovým úradom a vlastníkmi," skonštatoval. Zároveň podotkol, že mnohé kostoly sa zásluhou fondu na Ministerstve kultúry SR podarilo sanovať. Ide o kostoly v okrese Kežmarok, napríklad v obciach Veľká Lomnica, Toporec, Bušovce, v meste Spišská Belá, ale aj v Kežmarku.