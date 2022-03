ECAV: Židovské transporty nepatria do mora ľahostajnosti

Bratislava 25. marca (TASR) - Židovské transporty nepatria do mora ľahostajnosti. Vyplýva to zo stanoviska predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku pri príležitosti piatkového 80. výročia prvého transportu Židov zo Slovenska. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka ECAV Jana Nunvářová.



"Sme presvedčení, že toto všetko sa nemalo stať. Poškodilo to naše kolektívne svedomie a spochybnilo to hlavné, čo je naším poslaním – a to nasledovanie Pána Ježiša Krista v láske k ľuďom bez ohľadu na to, z akého národa pochádzajú," uviedlo predsedníctvo ECAV. Ako dodalo, minulosť sa nás týka. "Je v nás, participujeme na nej. Historické fakty o deportáciách slovenských Židov je potrebné neustále prenášať do vzdelávania. Nedovoliť ich relativizáciu a spochybňovanie. Nesmieme dopustiť, aby sa utopili v mori ľahostajnosti," vyplýva zo stanoviska. Ako dodali z ECAV, ľudia by dnes nemali byť rovnako ľahostajní ani k mnohým neprávostiam, ľudským biedam, utrpeniu a najmä vojenským konfliktom vo svete.



Pedagógovia Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove pátrali po osudoch vylúčených židovských žiakov. Doposiaľ zistili, že zo 102 vylúčených židovských žiakov boli v prvom transporte štyri bývalé žiačky gymnázia. "Naším zámerom je poukázať na neprípustnosť takéhoto konania a vzdelávať žiakov gymnázia v hodnotách tolerancie, priateľstva a pomoci druhým. Aj preto sme pripravili projekt Prázdna stolička. Jeho poslaním je pátrať po osudoch vylúčených žiakov a prenášať poznatky o ich živote a spoločenských pomeroch vtedajšej doby súčasným žiakom," uviedol koordinátor projektu Prázdna stolička Miroslav Čurlík.