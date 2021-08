EDA sa podieľa na projektoch v oblasti obrany i obnoviteľnej energie

Bratislava 26. augusta (TASR) - Európska obranná agentúra (EDA) sa podieľa na viacerých projektoch vrátane viacúčelového transportného lietadla či využívania obnoviteľných zdrojov energie v obrannom priemysle. SR koordinuje projekt, ktorého výsledkom má byť spoločná delostrelecká platforma. Pre TASR to povedal výkonný riaditeľ agentúry Jiří Šedivý.



Hovoril o projekte viacúčelového transportného lietadla (Multi Role Tanker Transport - MRTT). "Členské krajiny pred viac ako desiatimi rokmi identifikovali nedostatok schopností strategického transportu a tankovania počas letu, rozhodli sa to riešiť a obrátili sa na Európsku obrannú agentúru," uviedol.



EDA túto medzinárodnú iniciatívu spustila v roku 2011, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke agentúry. Do projektu využívajúceho lietadlá typu Airbus A-330 sa zapojilo Belgicko, Česká republika, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Nórsko.



"Tieto lietadlá sú schopné zabezpečiť transport materiálu a osôb, poskytnúť evakuáciu vzdušnými prostriedkami - MEDEVAC - a môžu byť použité aj na tankovanie počas letu," pokračoval Šedivý.



"Prvé tri lietadlá boli vlani umiestnené na základňu v holandskom Eindhovene," povedal. Ich operabilitu zabezpečuje agentúra NATO pre podporu a obstarávanie (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) a podľa Šedivého môžu byť použité v operáciách NATO či EÚ.



"Využívajú sa počas cvičení a boli použité i na logistickú podporu európskych misií," spresnil.



SR v rámci stálej štruktúrovanej spolupráce PESCO koordinuje projekt Nepriama palebná podpora - Indirect Fire Support (EuroARtillery).



"Výsledkom tohto projektu by mala byť spoločná delostrelecká platforma a príslušný systém riadenia paľby," povedal a dodal, že SR má v tejto oblasti "veľké schopnosti".



SR je hlavným koordinátorom projektu Indirect Fire Support (EuroArtillery) na základe rozhodnutia rady Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) z marca 2018, píše sa na webovej stránke ministerstva obrany SR.



Šedivý uviedol, že EDA má aj niekoľko projektov, ktoré súvisia s priamou podporou misií EÚ. Agentúra vyvinula systém výroby elektriny zo slnečného žiarenia a systém riadenia dodávok elektriny, ktorý už funguje na jednej základni v Mali.



"Je to taká prvá lastovička v oblasti tzv. smart (inteligentnej) energie - väčšieho využívania čistých alebo obnoviteľných energetických zdrojov v obrannom sektore všeobecne," povedal.



"Podporuje to i ciele iniciatívy Európska zelená dohoda," povedal a dodal, že EDA má už niekoľko rokov projekty v rámci tzv. green defence (zelená obrana).



Šedivý tiež pripomenul vlastný projekt EDA, ktorým je vývoj textilného materiálu použiteľného na výrobu vojenských uniforiem. Tento materiál môže byť schopný pomocou senzorov sledovať základné telesné funkcie vojaka, vyrábať energiu zo slnečného žiarenia či prispôsobovať sa okolitému terénu.



V oblasti kybernetickej obrany EDA uskutočňuje projekty vrátane cvičení Cyber Phalanx a riadi aj koordinačnú platformu pre výcvik.



Šedivý takisto zdôraznil oblasť nových technológií, ako umelá inteligencia, robotické systémy, nanomateriály či autonómne systémy.



"Tieto nové technológie budú v blízkej budúcnosti úplne rozhodovať o tom, ktorý aktér bude v oblasti medzinárodnej bezpečnosti relevantný a vierohodný," povedal s tým, že EÚ sa musí zamerať na túto oblasť.



Agentúru EDA založili členské štáty EÚ v roku 2004. "Jej hlavným poslaním je pomáhať členským krajinám v spolupráci na rozvoji schopností a podporovať konkrétne projekty," skonštatoval Šedivý. Dodal, že EDA má v programe približne 300 rôznych projektov, programov a ďalších aktivít.