EDU TV zverejnilo 120 videohodín, najviac z matematiky a slovenčiny

Bratislava 13. januára (TASR) – Na EDU TV sa momentálne nachádza 120 videohodín, pričom najviac ich je z vyučovacích predmetov matematika a slovenský jazyk. TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Natočených je 430 videí, schválených ich je zatiaľ 150," uviedol rezort školstva. Na ich výrobe sa doteraz podieľalo 18 učiteľov. Čo sa týka videí tlmočených do posunkovej reči, aktuálne je ich zverejnených okolo 60, predovšetkým z predmetu slovenský jazyk a pár ich je aj z matematiky.



Pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín má rezort školstva možnosť na zabezpečenie prípravy 200 videí. "Pretože z takéhoto počtu nie je možné vytvoriť videá pre všetky školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a hlavne nie pre všetky ich ročníky, sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania sa rozhodla tento počet rozdeliť na prípravu videí pre vyučovacie predmety rusínsky jazyk a literatúra (40), matematiku v maďarskom jazyku (66), maďarský jazyk a literatúra (74) a pre rómsky jazyk (20)," priblížilo ministerstvo školstva. Všetky videá sa pripravujú pre 6. ročník základnej školy v súlade so štátnym vzdelávacím programom.



Zároveň budú všetky národnostné videá pretlmočené aj do posunkového jazyka. "Pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín sa nahrávanie videí začína tento týždeň a postupne bude nahrávaných 200 videí. Veríme, že videá, ktoré sa pripravujú, budú pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín naozaj užitočnou pomôckou, ktorá je veľmi žiadaná," poznamenalo MŠVVaŠ SR.



Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) bol ministerstvom školstva koncom roka 2020 poverený prípravou videí pre 1. až 5. ročník základných škôl. Začiatkom januára tak ŠPÚ pridal na webovej stránke dotazníky pre záujemcov o tvorbu videí, a to pre školy s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.



Ambíciou projektu je vytvoriť databázu digitálneho učiva, ktoré pomôže žiakom a učiteľom pri uzatvorení škôl. Databázu vytvára ministerstvo školstva spoločne s učiteľmi z praxe. Rezort školstva celkovo počíta s vytvorením 1000 videohodín. Ide o krátke hodiny, kde učitelia vysvetľujú kľúčové učivo. Videohodiny sú doplnené o pracovné listy a majú slúžiť ako pomôcka pri uzatvorení školy alebo v prípade choroby žiaka.