Edulab: Záujem učiteľov o online vzdelávanie rastie

Bratislava 10. mája (TASR) - Učitelia majú stále väčší záujem o online vzdelávanie. Najžiadanejšou témou je prevencia šikanovania. Vyplýva to z interných dát neziskovej organizácie Edulab. V období od 1. mája 2021 do konca apríla tohto roka zaznamenala organizácia 20.935 absolventov rozličných druhov online vzdelávacích kurzov, pričom trend v počte absolventov z roka na rok rastie.



Kým v roku 2021 zaznamenala 651 absolventov, v roku 2022 ich bolo 1358, v roku 2023 už 10.269 a do konca apríla tohto roku 10.546. "Rastúci záujem o online vzdelávanie zo strany učiteľov škôl je zrejmý. Vysvetľujeme si to jednak tým, že online priestor umožňuje jednoduchý prístup k vzdelávacím kurzom komukoľvek z celého Slovenska," uviedol riaditeľ Edulab Ján Machaj. Doplnil, že s požiadavkami aktuálnej kurikulárnej reformy je potrebné dodatočne vzdelávať učiteľov aj riaditeľov.



Z dostupných dát organizácie ďalej vyplýva, že medzi najviac žiadanými témami sú prevencia šikanovania (2406 absolventov), komunikácia s rodičom (1994 absolventov), ADHD pre učiteľov (1372 absolventov), čítanie s porozumením (1219 absolventov) a kritické myslenie (1112 absolventov). "Od začiatku vzniku online vzdelávacej platformy Edulab akadémie, od 1. mája 2021, sa do konca apríla tohto roku realizovalo 103.848 výučbových hodín," dodal Machaj.