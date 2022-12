EDUMA udelila tituly školám, firme a projektom

Bratislava 9. decembra (TASR) - Titul Vnímavá škola si prevzali štyri školy z rôznych regiónov Slovenska. Ocenili aj firmu, ktorá pomáha začleňovať Rómov do pracovného procesu a výnimočné vnímavé projekty jednotlivcov. Ceny udelila v piatok nezisková organizácia EDUMA.



Titul Vnímavá škola získala Súkromná spojená škola Biela voda z Kežmarku, Základná škola (ZŠ) Tulipánová z Nitry, ZŠ Pieninská z Banskej Bystrice a ZŠ Podsadek zo Starej Ľubovne. "Mapovanie vnímavosti ucelilo a utriedilo náš pohľad na aktivity realizované na našej škole. Pomohlo nám uvedomiť si, ktoré plnia charakter inklúzie, ktoré menej, donútilo nás hľadať nové aktivity, projekty a zlepšovať sa v tých dovtedy vykonávaných," zhodnotila škola z Nitry.



Vnímavou firmou sa stala spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o., a to za strategickú podporu aktivít zameraných na dôležitosť diverzity na pracovisku a tiež za vytváranie príležitostí a prostredia, ktoré pomáhajú začleňovaniu Rómov do pracovného procesu spoločnosti.



Certifikáty Výnimočne vnímavý projekt si prevzali absolventi 4vé akadémie vnímavosti. Tí v rámci praxe pripravili vlastné workshopy a iné nástroje, ktoré pomáhajú pracovať s témou inklúzie v školách, v zamestnaní a ďalších prostrediach.



V tejto kategórii bola ocenená aj pedagogička Kvetoslava Danková za projekt, ktorý núti študentov kriticky myslieť, pracuje s príbehmi a faktmi, vďaka čomu núti svojich študentov zamýšľať sa nad témou bohatstva a chudoby z rôznych uhlov. Organizácia špeciálne ocenila zapojenie digitálnych technológií do procesu získavania informácií z online sveta.



Cenu získala tiež vysokoškolská pedagogička Tatiana Tökölyová. Vzdelávanie postavené na autentických výpovediach ľudí z rôznych zraniteľných skupín je podľa nej efektívny spôsob na scitlivenie postojov mladých ľudí.



Za Výnimočne vnímavý projekt dostali cenu Dušan Noščák a František Kotoč za videopríbeh Gergany, cudzinky pracujúcej na Slovensku. Vznikol pre lepšie pochopenie toho, čo zažíva cudzinec na Slovensku.



Ocenenie Výnimočne vnímavý zahraničný projekt získala Alžběta Macková z GLAFKA, partnerskej organizácie v Českej republike.