Heger: Odchod Krajčího bola jediná podmienka strán SaS a Za ľudí

Bratislava 12. marca (TASR) - Odchod Mareka Krajčího (OĽANO) z pozície ministra zdravotníctva bola jediná podmienka koaličných partnerov Za ľudí a SaS pre pokračovanie koalície. Krajčího demisiou ju považuje OĽANO za splnenú. V piatok to uviedol zastupujúci minister zdravotníctva a zároveň šéf rezortu financií Eduard Heger (OĽANO).



"Túto dohodu považujeme za splnenú a veríme, že si už nikto nebude klásť žiadne ďalšie podmienky," doplnil Heger s tým, že pre Slovensko je dôležité, aby sa koalícia vrátila v plnom prúde k práci. Zároveň sa ospravedlnil všetkým tým, ktorých sa dotkla štvrtková (11. 3.) tlačová konferencia premiéra SR, po ktorej sa opäť vytvorilo pnutie v koalícii.



Krajčí je presvedčený o kompetentnosti svojich kolegov ministrov. Jeho veľkou túžbou je, aby vláda pokračovala ďalej. Po odovzdaní demisie do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej poďakoval zdravotníkom, ktorí bojujú v prvej línii s pandémiou nového koronavírusu. "Svoj hrdinský boj zvládajú veľmi statočne a dobre," povedal exminister zdravotníctva. Ako dodal, podľa aktuálnych dát sú prognózy v súvislosti s pandémiou na Slovensku na nasledujúce týždne priaznivé. "Zdá sa, že druhú vlnu pandémie máme za sebou," uzavrel. Zároveň sa poďakoval za podporu. "Želám našej vláde, ale aj občanom krajiny len to najlepšie," povedal.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že Krajčí odchádza z postu ministra zdravotníctva nie preto, žeby korumpoval či bol korumpovaný, ale ako človek, ktorý úzkostlivo chránil zdravie a životy ľudí. Predseda vlády vyhlásil, že ak by sa všetci správali tak, ako Krajčí celý rok odporúčal, situácia na Slovensku by bola zásadne lepšia. Vyzdvihol tiež, že sa Krajčí popri pandémii pustil aj do boja s mafiou, ktorá systematicky rozkrádala v zdravotníctve verejné zdroje.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok Krajčího demisiu. Rezort bude dočasne viesť minister financií Eduard Heger.