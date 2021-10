Erik Baláž je na odchode zo Spolu, M. Kollára to neprekvapuje

Bratislava 1. októbra (TASR) - Niekdajší podpredseda mimoparlamentnej strany Spolu Erik Baláž už nebude aktívne zastupovať túto stranu. Na sociálnej sieti uviedol, že nové vedenie Spolu nemá jeho dôveru. Pre TASR dodal, že členstvo v strane mu zanikne začiatkom budúceho roka. Nový šéf strany Miroslav Kollár reagoval, že odchod Baláža ho mrzí, ale neprekvapuje.



"Na poslednom sneme zvolili členovia za predsedu Mira Kollára, a do vedenia sa dostali ďalší ľudia, ktorí nemajú moju dôveru. Prestal som veriť v úspech tohto projektu, nebudem v ňom preto ďalej aktívny," uviedol Baláž na sociálnej sieti. Pre TASR povedal, že nedôveruje vízii a schopnostiam nového vedenia. "Preto do toho nechcem vrážať svoju energiu," doplnil s tým, že už nie je v predsedníctve a nebude vystupovať za stranu. Svoj čas chce venovať ochranárskym projektom.







Kollár rešpektuje Balážove vnímanie budúcnosti strany. "Viem však, že už dlhší čas riešil dilemu, na koľko sa ďalej venovať politike a na koľko sa sústrediť na jeho dokumentárne a ochranárske projekty," skonštatoval. Rezignácia Baláža na aktívnu politiku sa podľa Kollára ukázala aj počas nedávneho snemu Spolu, kde riešili existenčné otázky strany a Baláž sa na ňom nezúčastnil. "Nepodieľal sa tak na rozhodnutí, či má strana Spolu pokračovať samostatne alebo sa má zlúčiť s Progresívnym Slovenskom," povedal Kollár v reakcii pre TASR.



Šéf Spolu dodal, že environmentálny rozmer strany zostáva zachovaný. "Možno sa len presunie viac do praktickej roviny konkrétnych verejných politík a opatrení," dodal.



Kollár sa stal predsedom strany na septembrovom sneme. Porazil Juraja Hipša, ktorý kandidoval s víziou spájania sa Spolu s mimoparlamentným Progresívnym Slovenskom. Kollár sa spájať nechcel.