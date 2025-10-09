< sekcia Slovensko
EK hľadá ambasádorov a partnerov klimatického paktu aj pre Slovensko
Záujemcovia sa môžu registrovať online prostredníctvom oficiálnej stránky Európskeho klimatického paktu. Registrácia je otvorená do 15. októbra 2025.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) otvorila výzvu na prihlásenie sa do programu Európskeho klimatického paktu (EUCP). Ten prepája občanov, komunity, mestá, firmy aj organizácie v celej Európe v boji proti klimatickej kríze. Súčasťou výzvy je aj hľadanie nových ambasádorov a partnerov paktu, ktorí sa stanú hlasom zmien, prepájajú ľudí a inšpirujú svojím príkladom. Informovala o tom iniciatíva Klíma ťa potrebuje, ktorá na Slovensku výzvu koordinuje a zastrešuje aktivity paktu a podporuje súčasných ambasádorov.
Ambasádori sú dobrovoľní lídri z rôznych oblastí, ako je vzdelávanie, podnikanie, samosprávy, veda či občianske iniciatívy. Ich úlohou je motivovať ďalších ľudí, aby podnikali konkrétne kroky smerom k udržateľnosti a znižovaniu emisií, priblížila iniciatíva. Momentálne má Európa podľa nej stovky ambasádorov, medzi nimi aj niekoľkých zo Slovenska.
Noví ambasádori budú mať príležitosť pridať sa k aktívnej komunite, ktorá organizuje diskusie, vzdelávacie podujatia, kampane aj praktické projekty v regiónoch Slovenska. „Slovensko čelí klimatickým výzvam rovnako ako zvyšok Európy - od extrémneho počasia po potrebu energetickej transformácie. Ambasádori klimatického paktu ukazujú, že potreba zmeny si vyžaduje záujem, angažovanosť a odolné komunity. Hľadáme ľudí, ktorí chcú inšpirovať svoje okolie, spojiť sa s ostatnými a byť súčasťou pozitívnej zmeny,“ povedala koordinátorka EUCP Lucia Kozák Csajková, ktorá pracuje v iniciatíve Klíma ťa potrebuje.
EK okrem ambasádorov hľadá aj nových partnerov klimatického paktu, a to organizácie, mestá, firmy či združenia, ktoré chcú systematicky podporovať klimatické riešenia a prepájať svoje aktivity s celoeurópskou iniciatívou.
