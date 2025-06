Zastúpenie eurokomisie na Slovensku spustilo komunikačnú kampaň

Bratislava 30. júna (TASR) - Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku spustilo komunikačnú kampaň s názvom EÚ je tu pre všetkých. Kampaň chce láskavým humorom ukázať, že výhody Európskej únie využívajú všetci, teda aj tí, ktorí sa s ňou nestotožňujú. Zároveň chce poukázať, že Únia nie je proti tradíciám, ale snaží sa ich uchovávať.



„Slovensko je rozmanité. V každom kúte krajiny nájdeme iné tradície, nárečia, kroje, jedlá či zvyky. Práve v tejto pestrosti je jeho sila. Európska únia túto rozmanitosť nielen rešpektuje, ale aj aktívne podporuje. Únia nie je vzdialená inštitúcia, ale partner, ktorý pomáha zachovávať to, na čo je každý Slovák právom hrdý,“ hovorí Radim Dvořák, zastupujúci vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.



Ústrednou témou kampane je amfiteáter vo Východnej, ktorého rekonštrukcia bola možná práve aj vďaka podpore z eurofondov. Je to miesto, kde sa počas folklórneho festivalu stretávajú tradície, hrdosť a komunita, pričom práve o tom je aj Európa. „Únia je náš spoločný domov, kde môže byť Slovensko sebavedomé a zároveň súčasťou väčšieho celku,“ dopĺňa Dvořák.



Vyvrcholením kampane má byť prítomnosť Zastúpenia Európskej komisie priamo na festivale vo Východnej, najväčšom a najstaršom folklórnom podujatí na Slovensku. Počas prvého júlového víkendu (3.- 6. 7.) budú pre návštevníkov pripravené interaktívne aktivity, ktoré prepoja slovenské tradície so vzdelávaním o Európskej únii. Chýbať nebude ani fotostena s ľudovými rekvizitami, kvíz o slovenských tradíciách a zvykoch, maľovanie ornamentov na drevené varešky, dočasné folklórne „tetovačky”, detský kvíz o tradičných jedlách, koleso šťastia s otázkami o krajinách EÚ či jazykový kútik zameraný na objavovanie európskych pôvodov slovenských slov a informačný kútik o európskych programoch.



Súčasťou kampane je aj rádiový spot či digitálna komunikácia vrátane sociálnych sietí. Bližšie informácie sú na webe www.europa.sk.