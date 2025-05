EK: Kvalita života na Slovensku sa od vstupu do EÚ výrazne zlepšila

Bratislava 1. mája (TASR) - Kvalita života na Slovensku sa od vstupu do Európskej únie výrazne zlepšila. Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ prispeli k rastu hospodárstva a predstavujú dôležitý zdroj verejných investícií. Pripomenulo to Zastúpenie Európskej komisie (EK) v SR pri príležitosti 21. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Dodalo, že podľa prieskumu Eurobarometra z decembra minulého roka dôveruje Únii 53 percent opýtaných Slovákov, pričom dve tretiny respondentov zo Slovenska sa cíti byť spätých s EÚ.



„Už 21 rokov patríme do Európy, ktorej piliermi sú sloboda, demokracia, mierové spolužitie a úcta k človeku. Členstvo v Európskej únii prinieslo Slovensku nielen ekonomický rast a stabilitu, ale aj istotu, že veľkým výzvam môžeme čeliť spoločne,“ uviedol zastupujúci vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Radim Dvořák. Myslí si, že aj Slovensko dnes spoluvytvára európsku budúcnosť. „Práve v čase, keď sa svet mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým, si uvedomujeme, že jednota, spolupráca a hodnoty EÚ nie sú samozrejmosťou, sú základným kameňom nášho európskeho domu, v ktorom máme naše miesto, ale o ktorý sa musíme tiež starať,“ doplnil.



Európska komisia pripomenula, že v období rokov 2004 až 2022 prišlo na Slovensko viac ako 36 miliárd eur a po započítaní plánu obnovy a odolnosti presahuje suma výšku 38 miliárd. Financie išli na podporu stoviek projektov v oblasti regionálneho rozvoja, dopravy, školstva, vedy, zdravotníctva a ochrany životného prostredia. Z európskych peňazí sa stavali a rekonštruovali školy, škôlky a nemocnice, obnovovali námestia, budovali vedecké parky, ale aj nové cesty či modernizovali železnice. Z nového finančného obdobia na roky 2021 až 2027 môže Slovensko z eurofondov získať ďalších 13 miliárd eur.



Slovensko zaznamenalo od vstupu do EÚ pozitívny hospodársky rast, pričom jeho hrubý národný dôchodok sa zvyšuje v priemere o sedem percent ročne. EK tiež pripomenula, že slovenské hospodárstvo sa od roku 2004 približuje k priemeru členských krajín. Hrubý domáci produkt krajiny na obyvateľa vzrástol z úrovne 59 percent priemeru v roku 2004 na 71 percent v roku 2022.



Vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek pripomenul, že ukotvenie v demokratickom spoločenstve je pre Slovensko rovnako dôležité ako peniaze, ktoré z Únie dostávame. „Slovensko je vďaka členstvu v Únii zakotvené v spoločenstve demokratických štátov, ktoré zdieľajú spoločné hodnoty, ako je sloboda, solidarita, rovnosť, rešpekt k slobode médií, nezávislosť súdnictva. To sú veci, ktoré sa nám môžu zdať samozrejmé, ale samozrejmé nie sú, treba ich naďalej chrániť, bojovať za ne,“ skonštatoval. Dodal, že Slovensko patrí ku krajinám, ktoré dostávajú z rozpočtu EÚ omnoho viac peňazí, ako doň prispievajú. „Treba však povedať, že Slovensko možno nevyužilo všetky možnosti, ktoré nám eurofondy za tých 21 rokov ponúkali. Treba sa pozrieť, čo sme urobili zle, čo by sa dalo urobiť lepšie, ako zlepšiť využívanie eurofondov, lebo dlhodobo máme s tým v našej krajine problémy,“ vyhlásil Sermek.