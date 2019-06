EK odporúča, aby Slovensko zvýšilo úsilie v boji proti korupcii

Komisia tvrdí, že snahy o boj proti korupcii brzdí aj slabá ochrana oznamovateľov korupcie.

Bratislava 14. júna (TASR) - Korupcia na Slovensku neustále predstavuje problém a bolo zaznamenané len mierne odhodlanie stíhať prípady korupcie na vysokej úrovni. Skonštatovala to Európska komisia (EK) v rámci každoročného hodnotenia európskeho semestra. Slovensku komisia navrhuje prijať opatrenia na zvýšenie úsilia zameraného na odhaľovanie a stíhanie korupcie, a to najmä v prípadoch korupcie veľkého rozsahu.



Komisia tvrdí, že snahy o boj proti korupcii brzdí aj slabá ochrana oznamovateľov korupcie. Úrad vlády v reakcii skonštatoval, že v januári bol prijatý zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zákonom sa zriadil Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Predsedu úradu bude voliť Národná rada SR na návrh vlády. Kandidátov na post predsedu vyberala odborná komisia.



Organizačné a procesné nedostatky na úrovni polície a prokuratúry sú podľa EK ďalším dôvodom slabého stíhania korupcie na Slovensku. "Pokiaľ ide o ostatné identifikované nedostatky týkajúce sa najmä polície a prokuratúry, v súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh Národného protikorupčného programu, ktorý tieto nedostatky reflektuje a navrhuje opatrenia," reagoval Úrad vlády.



V prípade schválenia národného protikorupčného programu vládou sa majú opatrenia plniť v stanovených termínoch. "Niektoré z opatrení, napríklad opatrenie týkajúce sa nezávislosti finančnej a spravodajskej jednotky, alebo zlepšenia výberu daní, by mali byť splnené už v roku 2019," uzavrel Úrad vlády SR.