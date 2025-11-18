< sekcia Slovensko
EK otvára výzvu Erasmus+ 2026 v celkovej hodnote 5,2 miliardy eur
Program Erasmus+ zostáva aj tiež podľa rezortu školstva nástrojom pomoci pre ukrajinských študentov a pedagógov priamo na Ukrajine alebo v krajinách EÚ, ktoré im poskytli nový domov.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) spustila výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Erasmus+ 2026. S celkovým rozpočtom 5,2 miliardy eur na budúci rok je program jedným zo zdrojov podpory vzdelávania, športu a rozvoja zručností v Európe. TASR o tom informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Výzva Erasmus+ 2026 predstavuje kľúčovú príležitosť pre modernizáciu nášho vzdelávacieho systému, podporu mobility žiakov a učiteľov a rozvoj medzinárodnej spolupráce. Je to investícia do budúcnosti našich detí aj pedagógov. Verím, že slovenské školy využijú túto príležitosť naplno a obohatia výučbu o nové skúsenosti, prístupy a inšpirácie,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
V roku 2026 počíta program s podporou približne viac ako 1,27 milióna účastníkov a vyše 100.000 organizácií v celej Európe od materských, základných a stredných škôl až po univerzity, neziskové organizácie či športové kluby, tvrdí ministerstvo. Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre sociálne práva a zručnosti Roxana Minzatuová potvrdila, že program bude ešte dostupnejší. „Program Erasmus+ musí byť prístupný pre každého, bez ohľadu na pôvod či životné okolnosti. Náš cieľ je jasný, nikto nesmie zostať pozadu. Prostredníctvom inkluzívnejších formátov a intenzívnejšej podpory chceme umožniť väčšiemu počtu ľudí rozvíjať zručnosti, ktoré budú potrebovať v budúcnosti,“ povedala.
Program Erasmus+ zostáva aj tiež podľa rezortu školstva nástrojom pomoci pre ukrajinských študentov a pedagógov priamo na Ukrajine alebo v krajinách EÚ, ktoré im poskytli nový domov. Podpora bude pokračovať aj v budúcom roku. Slovenské subjekty môžu svoje projekty predkladať prostredníctvom národných agentúr SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a Národný inštitút vzdelávania a mládeže - Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport. Niektoré špecializované aktivity, napríklad projekty Jean Monnet, sú v gescii Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru.
Výzva podľa MŠVVaM nadväzuje na iniciatívu Únia zručností, ktorá podporuje vysokokvalitné pracovné príležitosti a celoživotné vzdelávanie a zároveň presadzuje strategické priority programu, a to inklúziu, digitálnu a zelenú transformáciu a demokratickú participáciu mladých ľudí.
„Výzva Erasmus+ 2026 predstavuje kľúčovú príležitosť pre modernizáciu nášho vzdelávacieho systému, podporu mobility žiakov a učiteľov a rozvoj medzinárodnej spolupráce. Je to investícia do budúcnosti našich detí aj pedagógov. Verím, že slovenské školy využijú túto príležitosť naplno a obohatia výučbu o nové skúsenosti, prístupy a inšpirácie,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
V roku 2026 počíta program s podporou približne viac ako 1,27 milióna účastníkov a vyše 100.000 organizácií v celej Európe od materských, základných a stredných škôl až po univerzity, neziskové organizácie či športové kluby, tvrdí ministerstvo. Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre sociálne práva a zručnosti Roxana Minzatuová potvrdila, že program bude ešte dostupnejší. „Program Erasmus+ musí byť prístupný pre každého, bez ohľadu na pôvod či životné okolnosti. Náš cieľ je jasný, nikto nesmie zostať pozadu. Prostredníctvom inkluzívnejších formátov a intenzívnejšej podpory chceme umožniť väčšiemu počtu ľudí rozvíjať zručnosti, ktoré budú potrebovať v budúcnosti,“ povedala.
Program Erasmus+ zostáva aj tiež podľa rezortu školstva nástrojom pomoci pre ukrajinských študentov a pedagógov priamo na Ukrajine alebo v krajinách EÚ, ktoré im poskytli nový domov. Podpora bude pokračovať aj v budúcom roku. Slovenské subjekty môžu svoje projekty predkladať prostredníctvom národných agentúr SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a Národný inštitút vzdelávania a mládeže - Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport. Niektoré špecializované aktivity, napríklad projekty Jean Monnet, sú v gescii Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru.
Výzva podľa MŠVVaM nadväzuje na iniciatívu Únia zručností, ktorá podporuje vysokokvalitné pracovné príležitosti a celoživotné vzdelávanie a zároveň presadzuje strategické priority programu, a to inklúziu, digitálnu a zelenú transformáciu a demokratickú participáciu mladých ľudí.