Rezort: EK predstavila návrh programu Erasmus+ na roky 2028 až 2034

Bratislava 24. júla (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila návrh nového programu Erasmus+ na roky 2028 až 2034. Jeho predbežný rozpočet je 40,8 miliardy eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



Súčasťou návrhu je aj začlenenie programu Európsky zbor solidarity do Erasmus+. Nový program má byť podľa rezortu kľúčovým nástrojom EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Cieľom je priniesť jednoduchší, prehľadnejší a inkluzívny prístup k príležitostiam formálneho a neformálneho vzdelávania a rozvoja ľudského potenciálu.



„Návrh programu Erasmus+ potvrdzuje, že EÚ vníma vzdelávanie ako strategickú investíciu do budúcnosti. Oceňujem dôraz na inklúziu, získavanie európskych skúseností, mobilitu aj zjednodušenie prístupu pre všetkých – od jednotlivcov po organizácie,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Podotkol, že Slovensko sa bude aktívne zapájať do formovania finálnej podoby programu tak, aby čo najviac zodpovedal potrebám slovenských študentov, učiteľov, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov a ostatných profesionálov v oblasti vzdelávania.



Ministerstvo priblížilo, že navrhovaná štruktúra programu Erasmus+ stojí na dvoch pilieroch. Prvým sú podľa neho vzdelávacie príležitosti pre všetkých – podpora mobility v oblasti školského, odborného a vysokoškolského vzdelávania, vzdelávania dospelých, v oblasti mobility mladých a pracovníkov s mládežou, ako aj mobility v oblasti športu. Novinkou bude aj podpora mobility amatérskych športovcov a štipendiá Erasmus+ v strategických oblastiach vzdelávania.



Druhým pilierom je podľa ministerstva budovanie kapacít a spolupráca – rozvoj partnerstiev medzi školami, univerzitami a inými vzdelávacími organizáciami, podpora inovácií a spoločného rozvíjania politík EÚ. Cieľom je tiež posilniť excelentnosť vo vzdelávaní a odbornej príprave a dosiahnuť zámery iniciatívy Únia zručností.



Nový Erasmus+ má prispieť k budovaniu odolnej, konkurencieschopnej a súdržnej Európy. „Dôraz sa kladie na celoživotné vzdelávanie, rozvoj zručností, podporu rovnosti príležitostí, solidarity a demokratickej participácie. Komisia zároveň plánuje zjednodušiť administratívne procesy, najmä pre menšie organizácie a nových žiadateľov. Cieľom je zachovať inkluzívny prístup pri realizácii všetkých aktivít,“ doplnil rezort.



Program sa podľa neho bude vykonávať aj naďalej kombináciou priameho a nepriameho riadenia. Na Slovensku ho bude koordinovať MŠVVaM v spolupráci s národnými agentúrami Erasmus+.