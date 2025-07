EK vyčíta Slovensku,že urobilo primalý pokrok v oblasti právneho štátu

Štrasburg 8. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo výročnej správe o stave právneho štátu vydanej v utorok skonštatovala, že Slovensko urobilo príliš malý pokrok pri plnení odporúčaní, ktoré mu predložila v rámci vlaňajšej správy. Slovensku najnovšie vydala sedem odporúčaní. SR má okrem iného zaviesť dostatočné záruky nezávislosti pri odvolávaní predovšetkým sudcami nevolených členov Súdnej rady a zabezpečiť účinné a nezávislé vyšetrovanie a stíhanie prípadov korupcie na vysokých miestach. V tejto súvislosti sa odporúča aj obmedziť využívanie právomoci generálneho prokurátora pri rušení rozhodnutí vyšetrovateľov a prokurátorov. EK rovnako vyzvala na posilnenie redakčnej nezávislosti verejnoprávnych médií, informuje TASR.



SR podľa správy EK neurobila pokrok v zavádzaní záruk na zlepšenie fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov či zaistenie riadnej účasti verejnosti a zainteresovaných strán v procese tvorby právnych predpisov - okrem iného mala obmedziť nadmerné využívanie skráteného legislatívneho konania.



EK odporúča SR, aby stanovila dostatočné právne poistky pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti voči sudcom za trestný čin ohýbania práva. Taktiež odporúča prijať návrhy na reguláciu lobingu, posilniť systém majetkových priznaní a overovania majetku a pokračovať v prebiehajúcom úsilí o reformu pravidiel o konflikte záujmov verejných činiteľov.



Právomoc generálneho prokurátora zrušiť konečné rozhodnutia vyšetrovateľov či prokurátorov nižšej inštancie v kombinácii s nedávno oznámenou reorganizáciou generálnej prokuratúry podľa hodnotenia eurokomisie naďalej vyvoláva obavy. EK zároveň upozornila, že odbor závažnej kriminality na GP nemá takú úroveň samostatnosti ako zrušený Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).



V súvislosti s odporúčaním týkajúcich sa prípadov korupcie EK okrem iného uviedla, že prerozdelenie bývalých prokurátorov ÚŠP na iné úlohy, než je korupcia, predstavuje riziko, že v praxi dôjde k prieťahom v trestnom konaní týkajúcom sa zložitých prípadov, a to v situácii, keď je tento proces už vo všeobecnosti zdĺhavý.



S nadobudnutím účinnosti reformy trestného práva sa podľa Bruselu v otázke ochrany finančných záujmov EÚ v SR do určitej miery naplnili vopred identifikované riziká. Eurokomisia napríklad poznamenala, že zmeny týkajúce sa najmä premlčacích lehôt mali vplyv na niekoľko prebiehajúcich vyšetrovaní a trestných stíhaní v súvislosti s korupciou, a to aj v prípade vysokopostavených úradníkov, politikov a podnikateľov úzko prepojených s politikou.